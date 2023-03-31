ВСУ уничтожили 460 россиян, 14 единиц техники и девять БПЛА за сутки – потери оккупантов
Вооруженные Силы Украины уничтожили 460 российских оккупантов, 14 единиц техники и девять беспилотников за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что Силы обороны отразили более 80 атак россиян в направлении Лимана, Бахмута, Авдеевки и Марьинки. Только Бахмут враг пытался безуспешно штурмовать 22 раза.
Общие потери оккупантов за время полномасштабной войны составили:
— личного состава — 173360 (+460),
— танков — 3615 (+5),
— боевых бронированных машин — 6977 (+3),
— артиллерийских систем — 2675 (+4),
— РСЗО — 526,
— систем ПВО — 278,
— самолетов — 306,
— вертолетов — 291,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2248 (+9),
— крылатых ракет — 911,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5521 (+3),
— специальной техники — 294 (+3).
Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявлял, что в Бахмуте "стабильно горячо", поскольку там глобально не уменьшается интенсивность боев.
- 29 марта 2023 года ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М.
- Глава Пентагона Остин Ллойд заявил, что Россия расконсервирует танки Т-54 и Т-55 из-за уровня потерь, которые нанесли украинцы.
- Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" россиянам.
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