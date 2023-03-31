ВСУ уничтожили 460 россиян, 14 единиц техники и девять БПЛА за сутки – потери оккупантов

Вооруженные Силы Украины уничтожили 460 российских оккупантов, 14 единиц техники и девять беспилотников за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что Силы обороны отразили более 80 атак россиян в направлении Лимана, Бахмута, Авдеевки и Марьинки. Только Бахмут враг пытался безуспешно штурмовать 22 раза.

Общие потери оккупантов за время полномасштабной войны составили:

— личного состава — 173360 (+460),

— танков — 3615 (+5),

— боевых бронированных машин — 6977 (+3),

— артиллерийских систем — 2675 (+4),

— РСЗО — 526,

— систем ПВО — 278,

— самолетов — 306,

— вертолетов — 291,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2248 (+9),

— крылатых ракет — 911,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5521 (+3),

— специальной техники — 294 (+3).

Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявлял, что в Бахмуте "стабильно горячо", поскольку там глобально не уменьшается интенсивность боев.

29 марта 2023 года ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М.

Глава Пентагона Остин Ллойд заявил, что Россия расконсервирует танки Т-54 и Т-55 из-за уровня потерь, которые нанесли украинцы.

Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" россиянам.

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Мілана Головань

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