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Глава Пентагона: Россия понесла немыслимые потери в технике. Уже везут на фронт танки Т-54

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2023, 22:37
Глава Пентагона: Россия понесла немыслимые потери в технике. Уже везут на фронт танки Т-54 - Фото
Ллойд Остин (Фото: EPA)

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что никто не мог представить, что Вооруженные Силы Украины нанесут РФ настолько большие потери. Об этом он сообщил во время слушаний в Сенате. 

По его словам, украинские воины нанесли россиянам значительные потери, а враг немыслимо истощил свои запасы бронетехники. 

"И теперь мы видим, как Россия расконсервирует танки Т-54 и Т-55 из-за уровня потерь, которые нанесли украинцы", — сказал Остин.

Он отметил, что ресурсы Москвы исчерпываются, а она все чаще сталкивается с недостатком артиллерийских снарядов и других средств, из-за чего вынуждена просить помощи у Ирана и Северной Кореи.

СПРАВКА. Т-54 — советский средний танк. Принят на вооружение ВС СССР в 1946 году, серийно выпускался с 1947 года, постоянно модернизируясь. С 1958 года выпускалась его модификация под названием Т-55, приспособленная к боевым действиям в условиях применения ядерного оружия. В 1961—1967 годах он в основном был сменён в производстве танком Т-62, созданным на его базе, но выпуск Т-55 продолжался вплоть до 1979 года. Также в ряде стран выпускался сам Т-54 либо его модернизированные или приспособленные к местным условиям варианты.

Смотрите также: CIT: РФ снимает с хранения танк Т-54. Их начали выпускать до рождения Путина — фото, видео

Дмитро Гриниченко
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