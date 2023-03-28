Глава Пентагона: Россия понесла немыслимые потери в технике. Уже везут на фронт танки Т-54
28.03.2023, 22:37
Ллойд Остин (Фото: EPA)
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что никто не мог представить, что Вооруженные Силы Украины нанесут РФ настолько большие потери. Об этом он сообщил во время слушаний в Сенате.
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По его словам, украинские воины нанесли россиянам значительные потери, а враг немыслимо истощил свои запасы бронетехники.
"И теперь мы видим, как Россия расконсервирует танки Т-54 и Т-55 из-за уровня потерь, которые нанесли украинцы", — сказал Остин.
Он отметил, что ресурсы Москвы исчерпываются, а она все чаще сталкивается с недостатком артиллерийских снарядов и других средств, из-за чего вынуждена просить помощи у Ирана и Северной Кореи.
СПРАВКА. Т-54 — советский средний танк. Принят на вооружение ВС СССР в 1946 году, серийно выпускался с 1947 года, постоянно модернизируясь. С 1958 года выпускалась его модификация под названием Т-55, приспособленная к боевым действиям в условиях применения ядерного оружия. В 1961—1967 годах он в основном был сменён в производстве танком Т-62, созданным на его базе, но выпуск Т-55 продолжался вплоть до 1979 года. Также в ряде стран выпускался сам Т-54 либо его модернизированные или приспособленные к местным условиям варианты.
- Т-62 были замечены на поле боя в прошлом месяце.
- Из-за потерь оккупанты вооружаются танками Т-62 60-летней давности— разведка Британии.
- Британия: РФ хвастается системой защиты брони "Арена-Э", но потеряла более 5000 БМП на войне.
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