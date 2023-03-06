Из-за потерь оккупанты вооружаются танками Т-62 60-летней давности — разведка Британии

Из-за больших потерь тяжелой бронетехники российские оккупанты вынуждены развертывать танки Т-62 60-летней давности. Об этом говорится в сообщении Министерство обороны Великобритании, которое публикует отчеты своей разведки о ситуации в Украине.

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По информации британской разведки, с лета 2022 года россияне сняли с хранения около 800 танков Т-62, на некоторых из них установлены модернизированные системы прицеливания, "которые, скорее всего, повысят их эффективность в ночное время".

"Однако оба этих старинных типа транспортных средств будут иметь множество уязвимых мест на современном поле боя, в том числе из-за отсутствия современной динамической брони", – говорится в отчете.

Т-62 были замечены на поле боя в прошлом месяце.

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Вадим Ребрина

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