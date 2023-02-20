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Восточный фронт. У РФ все "не очень хорошо", на поле боя появляется старая техника – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2023, 20:13
Восточный фронт. У РФ все
Иллюстративное фото – ДШВ

Россиянам пока еще есть чем воевать на востоке Украины, однако они уже начали использовать устаревшую технику на поле боя и концентрируют огонь на отдельных направлениях, а не обстреливают круглосуточно позиции ВСУ по всей линии фронта, как раньше. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер ВСУ Сергей Череватый.

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"К сожалению, у них пока еще есть чем воевать, но качество этого оружия отличается от того, с чем они начинали конфликт. Когда они начинали [полномасштабную войну], они смогли накопить определенный перечень вооружения даже несколько более нового, чем советское, хотя оно тоже базировалось на советских разработках", – сказал Череватый.

Он отметил, что речь идет о бронетранспортерах БТР-82, в которых пушка вместо пулемета, о модернизированных танках Т-72 или Т-90, но у РФ их изначально было не так много, о разных бронемашинах вроде "Тигра" и "Тайфуна".

"Сейчас этого нет. Мы видим, что на поле боя уже появились даже БМП-1, которые у них были сняты с вооружения. Появляются танки Т-62, которые тоже давно уже не в строю или на базах длительного хранения. Потому у них тоже не очень хорошо с этим", – сказал спикер ВСУ.

По его словам, у россиян пока еще достаточно боеприпасов, однако они уже "не могут позволить себе такую роскошь", как летом, когда они 24/7 обстреливали украинские позиции по всей линии фронта. Сейчас оккупанты уже концентрируют огонь на отдельных направлениях.

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Он подчеркнул, что главными направлениями удара россиян остаются Бахмутское и Лиманское. Там россияне, несмотря на потери, пытаются достичь "хоть каких-то преимуществ".

В течение суток на Бахмутском направлении было 33 боестолкновения, в ходе которых украинские силы уничтожили 212 оккупантов, еще 214 россиян получили ранения.

Комментируя ситуацию в районе Кременной и Сватово, Череватый сказал, что там россияне пытаются контратаковать и усиленно ведут артиллерийский огонь. На этом направлении армия РФ в течение суток совершила 235 обстрелов из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии. Также там было 10 боестолкновений, в ходе которых были убиты 103 оккупанта, еще 74 – ранены.

  • В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщал, что украинские военнослужащие отбились возле Бахмута, Купянска и Кременной. Уничтожили батарею РСЗО, сбили Су-25.
  • Зеленский заявил, что Бахмут важно удержать, однако не ценой гибели всех воинов. 

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Оксана Житнюк
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война Донбасс бахмут Сергей Череватый
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