Украинские военнослужащие уничтожили минимум восьмерых "вагнеровцев", пытавшихся наступать под Бахмутом. Видео опубликовала 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ.
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"Очередная неудачная попытка продвижения россиян под Бахмутом. Пехота Вагнера, засеченная разведкой 3 ОШБр, была уничтожена минометным расчетом 120 мм. Результат – минимум восемь 200-х", – сказано в сообщении.
- В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщал, что украинские военнослужащие отбились возле Бахмута, Купянска и Кременной. Уничтожили батарею РСЗО, сбили Су-25.
- Зеленский заявил, что Бахмут важно удержать, однако не ценой гибели всех воинов.
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