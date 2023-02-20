UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ показали неудачную попытку "вагнеровцев" продвинуться под Бахмутом – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2023, 18:43
Видео: 3 ОШБр
Артиллерия ВСУ подорвала командный пункт россиян: дом просто исчез во взрыве – видео
Артиллерия ВСУ подорвала командный пункт россиян: дом просто исчез во взрыве – видео
Снайпер оккупантов залег на позиции недалеко от ВСУ, но его заметила аэроразведка – видео
Снайпер оккупантов залег на позиции недалеко от ВСУ, но его заметила аэроразведка – видео

Украинские военнослужащие уничтожили минимум восьмерых "вагнеровцев", пытавшихся наступать под Бахмутом. Видео опубликовала 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Очередная неудачная попытка продвижения россиян под Бахмутом. Пехота Вагнера, засеченная разведкой 3 ОШБр, была уничтожена минометным расчетом 120 мм. Результат – минимум восемь 200-х", – сказано в сообщении.

  • В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщал, что украинские военнослужащие отбились возле Бахмута, Купянска и Кременной. Уничтожили батарею РСЗО, сбили Су-25.
  • Зеленский заявил, что Бахмут важно удержать, однако не ценой гибели всех воинов. 

Смотрите также: Пограничники под Бахмутом уничтожили группу захватчиков, взяли пленного – видео

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
бахмут война Вагнер группа вагнера вагнеровцы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 