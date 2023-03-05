UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Авдеевка. Россияне снова пошли на штурм позиций, где им сожгли три танка. Потеряли еще видео

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2023, 10:52
Появилось новое видео атаки дрона на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах
Появилось новое видео атаки дрона на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах
Украинские военные уничтожили российский "Терминатор": точное огневое поражение – видео
Украинские военные уничтожили российский "Терминатор": точное огневое поражение – видео

Отдельная президентская бригада имени Богдана Хмельницкого за два дня отбила два штурма российских войск на позиции одного из подразделений. Об этом сообщается в Facebok бригады.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

4 марта стало известно, что бойцы второго механизированного батальона вместе с артиллерией 55 отдельной артиллерийской бригады и 110 отдельной механизированной бригады уничтожили три танка и пять БМП, пытавшихся штурмовать украинские позиции. Также были взяты в плен шесть оккупантов.

В воскресенье военные показали видео второго штурма, состоявшегося на следующий день.

"Противник с поддержкой танка повторно пошел штурмовать позиции нашего второго мехбата. Штурм закончился для врагов подбитым танком и пехотой, которая на четвереньках скрывалась по посадке от наших ВОГОв", – рассказали в бригаде.

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Донецкая областьвойнаавдеевкавидеопотери
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 