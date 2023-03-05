Отдельная президентская бригада имени Богдана Хмельницкого за два дня отбила два штурма российских войск на позиции одного из подразделений. Об этом сообщается в Facebok бригады.

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4 марта стало известно, что бойцы второго механизированного батальона вместе с артиллерией 55 отдельной артиллерийской бригады и 110 отдельной механизированной бригады уничтожили три танка и пять БМП, пытавшихся штурмовать украинские позиции. Также были взяты в плен шесть оккупантов.

В воскресенье военные показали видео второго штурма, состоявшегося на следующий день.

"Противник с поддержкой танка повторно пошел штурмовать позиции нашего второго мехбата. Штурм закончился для врагов подбитым танком и пехотой, которая на четвереньках скрывалась по посадке от наших ВОГОв", – рассказали в бригаде.

3 марта стало известно, что под Авдеевкой был разбит полк мобилизованных россиян из Иркутской области.

Андрій Водяний

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