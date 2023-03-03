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Британия: РФ хвастается системой защиты брони Арена-Э, но потеряла более 5000 БМП на войне

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2023, 08:58
Британия: РФ хвастается системой защиты брони Арена-Э, но потеряла более 5000 БМП на войне - Фото
Фрагменты КАЗ ''Арена-Э'' на башне танка (Фото: россми)

Россия продолжает принимать участие в крупных международных выставках вооружений, несмотря на потери техники в войне в Украине. Об этом сообщает британская разведка в отчете утром 3 марта.

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Как отмечается, несмотря на войну в Украине, российские оборонные предприятия продолжают демонстрировать свою продукцию на крупных международных выставках вооружений.

На недавней выставке был представлен комплекс активной защиты (КАЗ) "Арена-Э", предназначенный для повышения живучести бронетехники.

В рекламном буклете этого КАЗ говорится, что он "победит угрозы, наиболее опасные для бронетехники… если вы цените свою броню и экипажи, вам нужна "Арена-Э".

В британской разведке подчеркивают, что доказательств установки комплексов "Арена-Э" на собственные машины России в Украине, где она потеряла более 5000 единиц бронетехники, не поступало.

"Вероятно, это связано с неспособностью российской промышленности производить высокотехнологичные системы в больших масштабах; проблема, которая усугубляется действием международных санкций", – предположили в британской разведке.

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Наталія Медведєва
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война разведка вооружение танк британская разведка
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