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Россия уже не будет надежным экспортером оружия из-за войны и санкций – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 09:51
Россия уже не будет надежным экспортером оружия из-за войны и санкций – разведка Британии - Фото
Сгоревшая российская техника (Фото: EPA)

Россия утратит возможность оставаться надежным экспортером оружия из-за развязанной ею войны против Украины и санкций, введенных западными странами против РФ за вторжение. Об этом говорится в отчете британской разведки утром 2 февраля.

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"Роль России как надежного экспортера оружия, скорее всего, будет подорвана ее вторжением в Украину и международными санкциями", – говорится в отчете.

Британцы отмечают, что еще до вторжения доля России на международном рынке вооружений сокращалась.

"Теперь, столкнувшись с противоречивыми требованиями, Россия почти наверняка отдаст приоритет развертыванию новых вооружений собственными силами в Украине, а не поставкам партнерам по экспорту", – прогнозирует британская спецслужба.

По данным разведки союзников, дефицит комплектующих, вероятно, сказывается на производстве техники на экспорт, такой как бронетехника, ударные вертолеты и системы ПВО.

Кроме того, добавили в британской разведке, способность России оказывать услуги поддержки действующих экспортных контрактов, такие как поставка запасных частей и техническое обслуживание, вероятно, будет серьезно подорвана, по крайней мере в течение следующих трех-пяти лет.

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Наталія Медведєва
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война экспорт британская разведка
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