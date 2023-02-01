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Британская разведка анализирует, зачем РФ тратит дефицитные боеприпасы на обстрелы Херсона

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2023, 09:22
Британская разведка анализирует, зачем РФ тратит дефицитные боеприпасы на обстрелы Херсона - Фото
Фото: Херсонская ОВА

Российские оккупанты продолжают обстреливать Херсон и прибрежные районы правого берега Днепра в области, расходуя боеприпасы, запас которых у них достаточно истощен. В британской разведке проанализировали причины таких действий России. Об этом говорится в очередном отчете спецслужбы.

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Британские разведчики отмечают, что в последние дни произошли, вероятно, из одни самых интенсивных обстрелов вдоль реки Днепр на юге Украины. Это включало продолжающийся артиллерийский обстрел Херсона российскими войсками.

Союзники напомнили, что 29 января местные власти сообщили о гибели еще трех мирных жителей в Херсоне, а два иностранных судна, пришвартованных к реке, получили повреждения, что привело к разливу нефти.

"Херсон остается самым постоянно обстреливаемым крупным украинским городом за пределами Донбасса. Точное обоснование расходования Россией своих истощенных запасов боеприпасов здесь неясно", – говорится в отчете.

По мнению британской разведки, российские оккупанты, вероятно, частично стремятся снизить моральный дух гражданского населения, а также сдержать любые украинские контратаки через реку Днепр.

Читайте также: Херсон: Россияне активизировали диверсантов на Днепре, ВСУ уничтожили пять лодок за сутки

Наталія Медведєва
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война Херсон разведка британская разведка
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