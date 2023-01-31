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Херсон: Россияне активизировали диверсантов на Днепре, ВСУ уничтожили пять лодок за сутки

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2023, 16:31
Херсон: Россияне активизировали диверсантов на Днепре, ВСУ уничтожили пять лодок за сутки - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты активизировали деятельность диверсионных групп в устье Днепра в районе Херсона. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что противник запускает диверсионно-разведывательные группы в район островов на Днепре. 

Отмечается, что за последние сутки украинские воины уничтожили как минимум пять легкомоторных лодок с такими группами россиян. 

Недавно командующий оперативным командованием "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук заявил, что десант с Черного моря будет самоубийством для российских оккупантов. 

Читайте также: ВСУ уничтожили катер, с которого Россия хотела высадить диверсантов под Херсоном

Дмитро Гриниченко
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