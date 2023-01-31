Херсон: Россияне активизировали диверсантов на Днепре, ВСУ уничтожили пять лодок за сутки
31.01.2023, 16:31
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Российские оккупанты активизировали деятельность диверсионных групп в устье Днепра в районе Херсона. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что противник запускает диверсионно-разведывательные группы в район островов на Днепре.
Отмечается, что за последние сутки украинские воины уничтожили как минимум пять легкомоторных лодок с такими группами россиян.
Недавно командующий оперативным командованием "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук заявил, что десант с Черного моря будет самоубийством для российских оккупантов.
- В ночь на 9 января РФ ударила по объекту критической инфраструктуры в Херсоне.
- Днем 9 января российские оккупанты обстреляли с пока оккупированного левого берега Днепра освобожденный Херсон: в городе погиб мужчина, ранена женщина.
- 10 января один из их снарядов разорвался во дворе пятиэтажки.
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