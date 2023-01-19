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Командующий ОК "Юг" генерал Ковальчук: Десант с Черного моря будет самоубийством для РФ

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2023, 12:24
Командующий ОК
Андрей Ковальчук (Фото: Анна Маляр/Facebook)

Командующий оперативным командованием "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук заявил, что десант с Черного моря будет самоубийством для российских оккупантов. 

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По его словам, побережье Черного моря также является линией обороны, которую контролируют Вооруженные Силы Украины.

Он отметил, что с начала большой войны на всей прибрежной зоне в Одесской и Николаевской областях обеспечена противодесантная обороны 

"Наша задача — не оставить шанса противнику на реализацию преступных планов. Замысел высадить свой десант россияне с 24 февраля 2022 года так и не смогли реализовать. Это было бы для них самоубийством", — заявил Ковальчук.

Генерал сказал, что ВСУ держат в готовности силы противодействия, а поэтому российские корабли находятся на расстоянии от берега вне зоны поражения. 

"Также для них подготовлены заминированные подступы с моря. Силы обороны юга не позволили российским захватчикам высадиться в начале вторжения, не дадим им этого сделать и теперь", — резюмировал военачальник.

Читайте также: Россияне усиливают некоторые группировки на юге в ожидании контрнаступления Украины – ВСУ

Дмитро Гриниченко
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война десант черное море ОК Юг Андрей Ковальчук
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