Командующий ОК "Юг" генерал Ковальчук: Десант с Черного моря будет самоубийством для РФ

Командующий оперативным командованием "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук заявил, что десант с Черного моря будет самоубийством для российских оккупантов.

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По его словам, побережье Черного моря также является линией обороны, которую контролируют Вооруженные Силы Украины.

Он отметил, что с начала большой войны на всей прибрежной зоне в Одесской и Николаевской областях обеспечена противодесантная обороны

"Наша задача — не оставить шанса противнику на реализацию преступных планов. Замысел высадить свой десант россияне с 24 февраля 2022 года так и не смогли реализовать. Это было бы для них самоубийством", — заявил Ковальчук.

Генерал сказал, что ВСУ держат в готовности силы противодействия, а поэтому российские корабли находятся на расстоянии от берега вне зоны поражения.

"Также для них подготовлены заминированные подступы с моря. Силы обороны юга не позволили российским захватчикам высадиться в начале вторжения, не дадим им этого сделать и теперь", — резюмировал военачальник.

Полковник СБУ в отставке Роман Костенко уверен, что ВСУ готовятся наступать. Одно из свидетельств этому – обещанные Западом бронемашины Bradley, Marder и AMX-10RC.

По данным Генштаба, больницы временно оккупированного Бердянска заполнены ранеными оккупантами.

Начальник ГУР Кирилл Буданов анонсировал большое контрнаступление Украины в марте.

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Дмитро Гриниченко

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