UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне усиливают некоторые группировки на юге в ожидании контрнаступления Украины – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2023, 19:57
Россияне усиливают некоторые группировки на юге в ожидании контрнаступления Украины – ВСУ - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Российские оккупанты усиливают свои группировки на определенных участках фронта на юге, но не для наступления, а скорее для отражения будущего контрнаступления ВСУ. Об этом сообщил в эфире телемарафона руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник Евгений Ерин.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он подчеркнул, что россияне постоянно проводят передислокацию своих войск – как на Херсонском, так и на Запорожском направлениях.

"На отдельных участках враг усиливает определенные группировки, время от времени меняя направления, что теоретически может представлять собой какую-то определенную опасность", – сказал Ерин.

Однако, по оценкам ВСУ, россияне в первую очередь готовятся к обороне и отражению наступления украинских сил, "которое обязательно будет при наиболее благоприятных условиях", подчеркнул Ерин.

Спикер ВСУ добавил, что некоторые группировки армии РФ все же "при определенных обстоятельствах" могут позволить оккупантам идти в контратаки на отдельных участках фронта.

"Вместе с тем, мы полностью контролируем размещение [сил и средств врага], понимаем возможности его действий. Поверьте, это тоже обязательно учитывается в наших планах", – сказал спикер ВСУ.

Читайте также: Соль для Пригожина. Зачем Россия бросает все силы на Соледар и есть ли угроза окружения

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война наступление юг контрнаступление евгений ерин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 