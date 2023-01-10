Россияне усиливают некоторые группировки на юге в ожидании контрнаступления Украины – ВСУ

Российские оккупанты усиливают свои группировки на определенных участках фронта на юге, но не для наступления, а скорее для отражения будущего контрнаступления ВСУ. Об этом сообщил в эфире телемарафона руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник Евгений Ерин.

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Он подчеркнул, что россияне постоянно проводят передислокацию своих войск – как на Херсонском, так и на Запорожском направлениях.

"На отдельных участках враг усиливает определенные группировки, время от времени меняя направления, что теоретически может представлять собой какую-то определенную опасность", – сказал Ерин.

Однако, по оценкам ВСУ, россияне в первую очередь готовятся к обороне и отражению наступления украинских сил, "которое обязательно будет при наиболее благоприятных условиях", подчеркнул Ерин.

Спикер ВСУ добавил, что некоторые группировки армии РФ все же "при определенных обстоятельствах" могут позволить оккупантам идти в контратаки на отдельных участках фронта.

"Вместе с тем, мы полностью контролируем размещение [сил и средств врага], понимаем возможности его действий. Поверьте, это тоже обязательно учитывается в наших планах", – сказал спикер ВСУ.

Полковник СБУ в отставке Роман Костенко уверен, что ВСУ готовятся наступать. Одно из свидетельств этому – обещанные Западом бронемашины Bradley, Marder и AMX-10RC.

По данным Генштаба, больницы временно оккупированного Бердянска заполнены ранеными оккупантами.

Начальник ГУР Кирилл Буданов анонсировал большое контрнаступление Украины в марте.

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Оксана Житнюк

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