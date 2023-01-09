"Контрнаступление однозначно готовится". Запад передает оружие для атаки – нардеп Костенко

Депутат Верховной Рады, полковник СБУ в отставке Роман Костенко уверен, что Вооруженные Силы готовятся наступать. Одно из свидетельств этому – обещанные Западом бронемашины Bradley, Marder и AMX-10RC, сказал он в эфире канала "Настоящее время".

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"Боевые машины пехоты, истребители танков – это оружие поддержки пехоты при занятии рубежей и при атаке противника. <...> До сих пор прямо были опасения передавать какое-то оружие, чтобы не эскалировать Российскую Федерацию, но Украина показала, что мы будем биться до конца, и они поняли, что дороги назад нет, есть только победа или поражение", – сказал Костенко.

Он уверен, что Украине не дадут проиграть, потому что это будет поражение не одной страны, а всего мира.

"А относительно того, готовится ли контрнаступление, – оно однозначно готовится. Мы будем забирать свои территории, будет это завтра, через месяц или через два – Российская Федерация увидит. Нельзя вернуть свои территории, не контрнаступая или не наступая на противника. Поэтому вся эта техника – у нас готовятся резервы. Где оно будет – я думаю, все увидят", – сказал Костенко.

Начальник ГУР Кирилл Буданов анонсировал большое контрнаступление Украины в марте.

В то же время в Офисе президента заявили, что Россия также создает наступательную группировку.

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Андрій Водяний

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