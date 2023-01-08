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Британская разведка: Россия пытается понять, где будут наступать ВСУ – на юге или востоке

Цей матеріал також доступний українською
08.01.2023, 10:08
Британская разведка: Россия пытается понять, где будут наступать ВСУ – на юге или востоке - Фото
Фото: EPA

Россия готовится к возможному наступлению Вооруженных Сил Украины на двух направлениях – на севере Луганской области и в Запорожской области в районе городов Васильевка и Орехов. Об этом говорится в сводке британской разведки.

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Наступлением в Запорожской области украинская армия сможет перерезать или взять под огневой контроль "сухопутный коридор" в Крым, тогда как деоккупация территорий на востоке еще больше поставит под сомнение одну из заявленных Россией целей войны – захватить Донецкую и Луганскую области.

"Решение, минимизации какой из этих угроз отдать приоритет, вероятно, является одной из главных дилемм для российского оперативного планирования", – говорится в сообщении.

Пока что Россия укрепляет оборонительные укрепления в Запорожской области, сохраняя в этом районе большие силы.

Андрій Водяний
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война луганская область запорожская область ЗСУ британская разведка
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