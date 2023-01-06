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В Бундестаге сообщили, что ВСУ могут получить БМП Marder в первые три месяца 2023 года

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2023, 13:27
В Бундестаге сообщили, что ВСУ могут получить БМП Marder в первые три месяца 2023 года - Фото
БМП Marder (Фото: EPA)

Депутат Бундестага Нильс Шмид заявил, что немецкие боевые машины пехоты Marder могут быть доставлены в Украину в первом квартале 2023 года. Об этом он заявил в эфире немецкого радио, цитирует его Zeit.

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По его словам, в Германии предполагают, что около 40 единиц БМП Marder могу быть переданы Украине из промышленных запасов. 

Он отметил, что они потребуют некоторого ознакомления для украинских воинов, но могут быть доставлены в первом квартале (три месяца) этого года.

Шмид выразил сожаление, что решение было принято только сейчас, но отверг призывы о поставках боевых танков Leopard 2 Украине.

  • 5 января сообщалось, что Германия поставит Украине БМП Marder и батарею ЗРК Patriot, которые Киев просит долгие месяцы.
  • Это произошло на фоне решения Франции поставить Украине легкие танки и БМП Bastion, а также сообщения, что США могут поставить БМП Bradley.   
  • Британия заявила, что танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине.

Читайте также: Германия хочет поставить Украине пять дополнительных зениток Gepard – Spiegel

Дмитро Гриниченко
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Германия война бундестаг военная помощь Нильс Шмид БМП Marder
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