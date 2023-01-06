В Бундестаге сообщили, что ВСУ могут получить БМП Marder в первые три месяца 2023 года
06.01.2023, 13:27
БМП Marder (Фото: EPA)
Депутат Бундестага Нильс Шмид заявил, что немецкие боевые машины пехоты Marder могут быть доставлены в Украину в первом квартале 2023 года. Об этом он заявил в эфире немецкого радио, цитирует его Zeit.
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По его словам, в Германии предполагают, что около 40 единиц БМП Marder могу быть переданы Украине из промышленных запасов.
Он отметил, что они потребуют некоторого ознакомления для украинских воинов, но могут быть доставлены в первом квартале (три месяца) этого года.
Шмид выразил сожаление, что решение было принято только сейчас, но отверг призывы о поставках боевых танков Leopard 2 Украине.
- 5 января сообщалось, что Германия поставит Украине БМП Marder и батарею ЗРК Patriot, которые Киев просит долгие месяцы.
- Это произошло на фоне решения Франции поставить Украине легкие танки и БМП Bastion, а также сообщения, что США могут поставить БМП Bradley.
- Британия заявила, что танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине.
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