Германия хочет поставить Украине пять дополнительных зениток Gepard – Spiegel

Правительство Германии хочет поставить Украине дополнительные зенитки Gepard. Об этом сообщает Spiegel.

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По данным издания, немецкое правительство ведет переговоры со странами, у которых есть эти зенитки и запас 35-мм боеприпасов для них.

Договоренности пока нет, пишут журналисты. Но у Германии есть осторожная уверенность, что в ближайшее время могут поставить пять Gepard в придачу к 30, которые Украина получила в 2022 году.

5 января сообщалось, что Германия поставит Украине БМП Marder и батарею ЗРК Patriot, которые Киев просит долгие месяцы.

Это произошло на фоне решения Франции поставить Украине легкие танки и БМП Bastion, а также сообщения, что США могут поставить БМП Bradley.

Британия заявила, что танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине.

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Марко Сировой

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