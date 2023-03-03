Потери России: ВСУ уничтожили 765 оккупантов, 40 единиц техники и восемь артсистем
Вооруженные Силы Украины уничтожили 765 российских оккупантов, 40 единиц техники и восемь артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Утром военные заявляли, что ВСУ отбились в районе Белогоровки Луганской области, Спорного Донецкой области, Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Григоровки, Богдановки, Бахмута и Авдеевки.
Общие потери противника за время большой войны составили:
— личного состава — 151370 (+765),
— танков — 3405 (+8),
— боевых бронированных машин — 6673 (+15),
— артиллерийских систем — 2402 (+4),
— РСЗО — 484 (+4),
— средств ПВО — 247,
— самолетов — 301 (+1 штурмовик Су-25),
— вертолетов — 289 (+1 Ми-24),
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2061 (+3),
— крылатых ракет — 873,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5281 (+17),
— специальной техники — 230.
- Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый говорил, что ВСУ пока не будут покидать Бахмут, россияне не могут окружить город и несут огромные потери.
- Ранее в Минобороны заявили, что в Бахмуте сохраняется сложная ситуация, туда направили подкрепление. Решение удерживать город – стратегическое, а не политическое.
- Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли говорил, что ВСУ очень важно устоять в Бахмуте.
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