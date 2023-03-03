Потери России: ВСУ уничтожили 765 оккупантов, 40 единиц техники и восемь артсистем

Вооруженные Силы Украины уничтожили 765 российских оккупантов, 40 единиц техники и восемь артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что ВСУ отбились в районе Белогоровки Луганской области, Спорного Донецкой области, Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Григоровки, Богдановки, Бахмута и Авдеевки.

Общие потери противника за время большой войны составили:

— личного состава — 151370 (+765),

— танков — 3405 (+8),

— боевых бронированных машин — 6673 (+15),

— артиллерийских систем — 2402 (+4),

— РСЗО — 484 (+4),

— средств ПВО — 247,

— самолетов — 301 (+1 штурмовик Су-25),

— вертолетов — 289 (+1 Ми-24),

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2061 (+3),

— крылатых ракет — 873,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5281 (+17),

— специальной техники — 230.

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Дмитро Гриниченко

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