Генштаб: ВСУ не дают РФ окружить Бахмут, сбит штурмовик Су-24 и вертолет Ми-24 — карта
Вооруженные Силы Украины не дают российским оккупантам окружить Бахмут, а также сбили штурмовик Су-24 и вертолет Ми-24. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Военные заявляют, что в направлении Купянска и Лимана противник вел наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области, успеха не имел.
Россияне не прекращают штурмовать Бахмут, украинские воины отбили атаки в районах Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Григоровки, Богдановки и Бахмута.
В районе Авдеевки оккупанты продолжают безуспешно атаковать позиции ВСУ.
Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, воины сбили штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и семь беспилотников — один "Суперкам", два "Орлана" и четыре "Ланцета".
Ракетные войска и артиллерия поразили шесть районов сосредоточения врага и склад боеприпасов.
- Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый говорил, что ВСУ пока не будут покидать Бахмут, россияне не могут окружить город и несут огромные потери.
- Ранее в Минобороны заявили, что в Бахмуте сохраняется сложная ситуация, туда направили подкрепление. Решение удерживать город – стратегическое, а не политическое.
- Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли говорил, что ВСУ очень важно устоять в Бахмуте.
Смотрите также: В Бахмуте террористы Вагнера прятались в здании. Их разнесла БМП-2 воинов 93 ОМБр — видео
Комментарии