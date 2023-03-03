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Генштаб: ВСУ не дают РФ окружить Бахмут, сбит штурмовик Су-24 и вертолет Ми-24 — карта

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2023, 06:52
Генштаб: ВСУ не дают РФ окружить Бахмут, сбит штурмовик Су-24 и вертолет Ми-24 — карта - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины не дают российским оккупантам окружить Бахмут, а также сбили штурмовик Су-24 и вертолет Ми-24. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что в направлении Купянска и Лимана противник вел наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области, успеха не имел.

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)6

Россияне не прекращают штурмовать Бахмут, украинские воины отбили атаки в районах Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Григоровки, Богдановки и Бахмута. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

В районе Авдеевки оккупанты продолжают безуспешно атаковать позиции ВСУ. 

Фронт в районе Авдеевки (Карта: Military Land)

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, воины сбили штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и семь беспилотников — один "Суперкам", два "Орлана" и четыре "Ланцета". 

Ракетные войска и артиллерия поразили шесть районов сосредоточения врага и склад боеприпасов. 

Смотрите также: В Бахмуте террористы Вагнера прятались в здании. Их разнесла БМП-2 воинов 93 ОМБр — видео

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс авдеевка бахмут генштаб су-25 ми-24
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