Генштаб: ВСУ не дают РФ окружить Бахмут, сбит штурмовик Су-24 и вертолет Ми-24 — карта

Вооруженные Силы Украины не дают российским оккупантам окружить Бахмут, а также сбили штурмовик Су-24 и вертолет Ми-24. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что в направлении Купянска и Лимана противник вел наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области, успеха не имел.

Россияне не прекращают штурмовать Бахмут, украинские воины отбили атаки в районах Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Григоровки, Богдановки и Бахмута.

В районе Авдеевки оккупанты продолжают безуспешно атаковать позиции ВСУ.

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, воины сбили штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и семь беспилотников — один "Суперкам", два "Орлана" и четыре "Ланцета".

Ракетные войска и артиллерия поразили шесть районов сосредоточения врага и склад боеприпасов.

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Дмитро Гриниченко

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