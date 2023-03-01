UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ: Бахмут пока не оставят. Россия не может окружить город, несет огромные потери — карта

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2023, 14:24
ВСУ: Бахмут пока не оставят. Россия не может окружить город, несет огромные потери — карта - Фото
Бойцы ВСУ в районе Бахмута (Фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины пока не будут покидать Бахмут, россияне не могут окружить город и несут огромные потери. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в комментарии каналу CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, если командование видит угрозу личному составу и оперативной обстановке больше, чем необходимость удержания территории, то отводит войска, но делает это организованно и без паники. 

"Только командование видит, насколько в данной ситуации есть такая необходимость. И тогда соответствующее решение принимается на заседании штаба. Могу сказать, что такого решения сейчас нет", — сказал Череватый.

Он отметил, что россияне задействовали наиболее опытных террористов группы Вагнера для штурма Бахмута — во главе этих подразделений стоят оккупанты, которые воевали в Сирии, Ливии и других горячих точках. 

Смотрите также: "Россиян приглушили, никто никуда не отходит". ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте — видео

Спикер ВСУ заявил, что за минувшие сутки в районе Бахмута было 85 обстрелов из всех видов артиллерии и 25 боевых столкновений, противник несет огромные потери, ставя под угрозу свою способность вести боевые действия на других направлениях. 

"Мы наносим огромные потери врагу. И вот этой героической борьбой защитники Бахмутского фронта обескровливают врага, ослабляют его, подготавливают плацдарм для резервов, которые потом придут и выбросят врага с нашей территории", — подчеркнул он.

Череватый также сказал, что ВСУ не дают оккупантам планомерно прорывать оборону, заходить в тыл и окружать украинские подразделения. 

Бои вокруг Бахмута (Карта: MilitaryLand)

Бои вокруг Бахмута (Карта: MilitaryLand)

Ранее в Минобороны заявили, что в Бахмуте сохраняется сложная ситуация, туда направили подкрепление. Решение удерживать город – стратегическое, а не политическое.

Смотрите также: В Бахмуте террористы Вагнера прятались в здании. Их разнесла БМП-2 воинов 93 ОМБр – видео

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
группа вагнера война Донбасс потери бахмут Сергей Череватый
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Новинар у суспільно-політичну редакцію
Киев LIGA.net
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 