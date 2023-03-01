ВСУ: Бахмут пока не оставят. Россия не может окружить город, несет огромные потери — карта
Вооруженные Силы Украины пока не будут покидать Бахмут, россияне не могут окружить город и несут огромные потери. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в комментарии каналу CNN.
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По его словам, если командование видит угрозу личному составу и оперативной обстановке больше, чем необходимость удержания территории, то отводит войска, но делает это организованно и без паники.
"Только командование видит, насколько в данной ситуации есть такая необходимость. И тогда соответствующее решение принимается на заседании штаба. Могу сказать, что такого решения сейчас нет", — сказал Череватый.
Он отметил, что россияне задействовали наиболее опытных террористов группы Вагнера для штурма Бахмута — во главе этих подразделений стоят оккупанты, которые воевали в Сирии, Ливии и других горячих точках.
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Спикер ВСУ заявил, что за минувшие сутки в районе Бахмута было 85 обстрелов из всех видов артиллерии и 25 боевых столкновений, противник несет огромные потери, ставя под угрозу свою способность вести боевые действия на других направлениях.
"Мы наносим огромные потери врагу. И вот этой героической борьбой защитники Бахмутского фронта обескровливают врага, ослабляют его, подготавливают плацдарм для резервов, которые потом придут и выбросят врага с нашей территории", — подчеркнул он.
Череватый также сказал, что ВСУ не дают оккупантам планомерно прорывать оборону, заходить в тыл и окружать украинские подразделения.
Ранее в Минобороны заявили, что в Бахмуте сохраняется сложная ситуация, туда направили подкрепление. Решение удерживать город – стратегическое, а не политическое.
- 25 февраля в Бахмут приезжал генерал Александр Сырский. Бои за город продолжаются в окрестностях, россияне хотят его окружить.
- Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли говорил, что ВСУ очень важно устоять в Бахмуте.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что оборона Бахмута является стратегически обоснованным шагом. Бахмут важно удержать, но не ценой гибели всех бойцов, говорил Зеленский.
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