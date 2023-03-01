ВСУ: Бахмут пока не оставят. Россия не может окружить город, несет огромные потери — карта

Вооруженные Силы Украины пока не будут покидать Бахмут, россияне не могут окружить город и несут огромные потери. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в комментарии каналу CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, если командование видит угрозу личному составу и оперативной обстановке больше, чем необходимость удержания территории, то отводит войска, но делает это организованно и без паники.

"Только командование видит, насколько в данной ситуации есть такая необходимость. И тогда соответствующее решение принимается на заседании штаба. Могу сказать, что такого решения сейчас нет", — сказал Череватый.

Он отметил, что россияне задействовали наиболее опытных террористов группы Вагнера для штурма Бахмута — во главе этих подразделений стоят оккупанты, которые воевали в Сирии, Ливии и других горячих точках.

Смотрите также: "Россиян приглушили, никто никуда не отходит". ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте — видео

Спикер ВСУ заявил, что за минувшие сутки в районе Бахмута было 85 обстрелов из всех видов артиллерии и 25 боевых столкновений, противник несет огромные потери, ставя под угрозу свою способность вести боевые действия на других направлениях.

"Мы наносим огромные потери врагу. И вот этой героической борьбой защитники Бахмутского фронта обескровливают врага, ослабляют его, подготавливают плацдарм для резервов, которые потом придут и выбросят врага с нашей территории", — подчеркнул он.

Череватый также сказал, что ВСУ не дают оккупантам планомерно прорывать оборону, заходить в тыл и окружать украинские подразделения.

Ранее в Минобороны заявили, что в Бахмуте сохраняется сложная ситуация, туда направили подкрепление. Решение удерживать город – стратегическое, а не политическое.

Смотрите также: В Бахмуте террористы Вагнера прятались в здании. Их разнесла БМП-2 воинов 93 ОМБр – видео

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.