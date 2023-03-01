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"Россиян приглушили, никто никуда не отходит". ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте — видео

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2023, 13:13
Бои в Бахмуте (Фото: Marian Kushnir/Facebook)

В 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" рассказали о ситуации в Бахмуте на сегодняшний день. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. 

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Один из бойцов 93-й ОМБр записал обращение из города, заявив, что ВСУ "немного приглушили" противника, а в районе Бахмута стало "немного спокойнее". 

Он отметил, что на окраинах Бахмута продолжаются стрелковые локальные бои. 

"Взрывы, летают мины. ВСУ стоят в Бахмуте, никто пока никуда не собирается отходить, мы стоим", — заявил он.

Ранее в Минобороны заявили, что в Бахмуте сохраняется сложная ситуация, туда направили подкрепление. Решение удерживать город – стратегическое, а не политическое.

Фронт в районе Бахмута (Карта: deepstatemap.live)

Смотрите также: В Бахмуте террористы Вагнера прятались в здании. Их разнесла БМП-2 воинов 93 ОМБр – видео

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс бахмут сухопутные войска 93 омбр
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