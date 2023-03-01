"Россиян приглушили, никто никуда не отходит". ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте — видео

В 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" рассказали о ситуации в Бахмуте на сегодняшний день. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

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Один из бойцов 93-й ОМБр записал обращение из города, заявив, что ВСУ "немного приглушили" противника, а в районе Бахмута стало "немного спокойнее".

Он отметил, что на окраинах Бахмута продолжаются стрелковые локальные бои.

"Взрывы, летают мины. ВСУ стоят в Бахмуте, никто пока никуда не собирается отходить, мы стоим", — заявил он.

Ранее в Минобороны заявили, что в Бахмуте сохраняется сложная ситуация, туда направили подкрепление. Решение удерживать город – стратегическое, а не политическое.

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Дмитро Гриниченко

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