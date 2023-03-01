"Россиян приглушили, никто никуда не отходит". ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте — видео
В 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" рассказали о ситуации в Бахмуте на сегодняшний день. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Один из бойцов 93-й ОМБр записал обращение из города, заявив, что ВСУ "немного приглушили" противника, а в районе Бахмута стало "немного спокойнее".
Он отметил, что на окраинах Бахмута продолжаются стрелковые локальные бои.
"Взрывы, летают мины. ВСУ стоят в Бахмуте, никто пока никуда не собирается отходить, мы стоим", — заявил он.
Ранее в Минобороны заявили, что в Бахмуте сохраняется сложная ситуация, туда направили подкрепление. Решение удерживать город – стратегическое, а не политическое.
- 25 февраля в Бахмут приезжал генерал Александр Сырский. Бои за город продолжаются в окрестностях, россияне хотят его окружить.
- Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли говорил, что ВСУ очень важно устоять в Бахмуте.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что оборона Бахмута является стратегически обоснованным шагом. Бахмут важно удержать, но не ценой гибели всех бойцов, говорил Зеленский.
Смотрите также: В Бахмуте террористы Вагнера прятались в здании. Их разнесла БМП-2 воинов 93 ОМБр – видео
Комментарии