CIT: РФ снимает с хранения танк Т-54. Их начали выпускать до рождения Путина — фото, видео

Российские оккупанты начали снимать с хранения танки Т-54, которые начали производить еще в 1940-х годах. Об этом сообщила мониторинговая группа Conflict Intelligence Team.

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Аналитики заявляют, что на Дальнем Востоке РФ была замечена переброска танков семейства Т-54 и Т-55.

Был зафиксирован эшелон из города Арсеньев Приморского края, в котором расположена 1295 Центральная база резерва и хранения танков.

CIT подчеркивает, что снятие с хранения танков Т-54/55 зафиксировано впервые.

Также группа проанализировала спутниковые снимки и зафиксировала переброску как минимум 191 танка с июня по ноябрь 2022 года, вероятно, в основном боевых машин Т-62.

СПРАВКА. Т-54 — советский средний танк. Принят на вооружение ВС СССР в 1946 году, серийно выпускался с 1947 года, постоянно модернизируясь. С 1958 года выпускалась его модификация под названием Т-55, приспособленная к боевым действиям в условиях применения ядерного оружия. В 1961—1967 годах он в основном был сменён в производстве танком Т-62, созданным на его базе, но выпуск Т-55 продолжался вплоть до 1979 года. Также в ряде стран выпускался сам Т-54 либо его модернизированные или приспособленные к местным условиям варианты.

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Дмитро Гриниченко

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