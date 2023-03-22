CIT: РФ снимает с хранения танк Т-54. Их начали выпускать до рождения Путина — фото, видео
Российские оккупанты начали снимать с хранения танки Т-54, которые начали производить еще в 1940-х годах. Об этом сообщила мониторинговая группа Conflict Intelligence Team.
Аналитики заявляют, что на Дальнем Востоке РФ была замечена переброска танков семейства Т-54 и Т-55.
Был зафиксирован эшелон из города Арсеньев Приморского края, в котором расположена 1295 Центральная база резерва и хранения танков.
CIT подчеркивает, что снятие с хранения танков Т-54/55 зафиксировано впервые.
Также группа проанализировала спутниковые снимки и зафиксировала переброску как минимум 191 танка с июня по ноябрь 2022 года, вероятно, в основном боевых машин Т-62.
- Т-62 были замечены на поле боя в прошлом месяце.
- Из-за потерь оккупанты вооружаются танками Т-62 60-летней давности — разведка Британии.
- Британия: РФ хвастается системой защиты брони "Арена-Э", но потеряла более 5000 БМП на войне.
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