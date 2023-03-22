Потери: ВСУ уничтожили 920 россиян, сожгли пять танков, 18 единиц техники и пять артсистем
22.03.2023, 08:12
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Вооруженные Силы Украины уничтожили 920 российских оккупантов, сожгли пять танков, 18 единиц техники и пять артиллерийских систем за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Утром военные заявляли, что россияне атакуют Бахмут, Авдеевку и Марьинку, ВСУ отбили более 114 атак за минувшие сутки.
Общие потери противника за время полномасштабного вторжения составили:
— личного состава — 167490 (+920),
— танков — 3557 (+5),
— боевых бронированных машин — 6887 (+8),
— артиллерийских систем — 2589 (+3),
— РСЗО — 509 (+2),
— средств ПВО — 272 (+2),
— самолетов — 305,
— вертолетов — 290,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2183 (+16),
— крылатых ракет — 909 (+2),
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5434 (+6),
— специальной техники — 270 (+4).
- 6 марта 2023 года на очередном заседании Ставки главком ВСУ Залужный и Сырский высказались за продолжение оборонной операции в Бахмуте и последующее усиление позиций. Британская разведка заявила в середине марта, что ВСУ, вероятно, стабилизировали оборону Бахмута.
- Замглавы МО Маляр о Бахмуте: "Все ждут освобождения земель, но уничтожение врага – тоже победа".
- 13 марта Сырский заявил, что битва за Бахмут дает время на подготовку резервов армии.
Смотрите видео: ВСУ чем-то тяжелым ударили ночью по расположению оккупантов под Бахмутом
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Потери: ВСУ уничтожили почти 1000 россиян, сожгли 15 танков и 23 единицы техники за сутки 21.03.2023Потери России: ВСУ уничтожили 760 оккупантов, 23 единицы техники и сбили вертолет за сутки 17.03.2023Потери России: ВСУ уничтожили 1040 оккупантов, 12 танков, 28 единиц техники и 12 артсистем 16.03.2023
Последние новости
Комментарии