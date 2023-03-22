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Генштаб: РФ пытается окружить Бахмут, идут ожесточенные штурмы Авдеевки и Марьинки — карта

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2023, 06:52
Генштаб: РФ пытается окружить Бахмут, идут ожесточенные штурмы Авдеевки и Марьинки — карта - Фото
Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты атакуют Бахмут, Авдеевку и Марьинку, Вооруженные Силы Украины отбили более 114 атак за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что россияне атакуют в направлении Лимана, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, обороняясь на других участках. На линии Купянск-Лиман захватчики пытаются сломать оборону ВСУ — отбиты атаки в районах Кременной, Дибровы, Белогоровки и Веселого. 

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)

В районе Бахмута оккупанты теряют значительное количество пехоты, техники и вооружений, отбиты атаки в районе самого города, Орехово-Васильевки, Григоровки, Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Майорска. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Также армия РФ безуспешно атаковала в районах Новобахмутовки, Новокалинового, Красногоровки, Степового, Бердичей, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайского, Марьинки и Победы, только в районе Марьинки было осуществлено почти 20 неудачных штурмов. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения противника, ракетные войска и артиллерия поразили склад боеприпасов, два зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и другой важный объект. 

Смотрите видео: ВСУ чем-то тяжелым ударили ночью по расположению оккупантов под Бахмутом

Дмитро Гриниченко
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