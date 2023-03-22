Генштаб: РФ пытается окружить Бахмут, идут ожесточенные штурмы Авдеевки и Марьинки — карта
Российские оккупанты атакуют Бахмут, Авдеевку и Марьинку, Вооруженные Силы Украины отбили более 114 атак за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Военные заявляют, что россияне атакуют в направлении Лимана, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, обороняясь на других участках. На линии Купянск-Лиман захватчики пытаются сломать оборону ВСУ — отбиты атаки в районах Кременной, Дибровы, Белогоровки и Веселого.
В районе Бахмута оккупанты теряют значительное количество пехоты, техники и вооружений, отбиты атаки в районе самого города, Орехово-Васильевки, Григоровки, Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Майорска.
Также армия РФ безуспешно атаковала в районах Новобахмутовки, Новокалинового, Красногоровки, Степового, Бердичей, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайского, Марьинки и Победы, только в районе Марьинки было осуществлено почти 20 неудачных штурмов.
Украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения противника, ракетные войска и артиллерия поразили склад боеприпасов, два зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и другой важный объект.
- 6 марта 2023 года на очередном заседании Ставки главком ВСУ Залужный и Сырский высказались за продолжение оборонной операции в Бахмуте и последующее усиление позиций. Британская разведка заявила в середине марта, что ВСУ, вероятно, стабилизировали оборону Бахмута.
- Замглавы МО Маляр о Бахмуте: "Все ждут освобождения земель, но уничтожение врага – тоже победа".
- 13 марта Сырский заявил, что битва за Бахмут дает время на подготовку резервов армии.
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