Генштаб: РФ пытается окружить Бахмут, идут ожесточенные штурмы Авдеевки и Марьинки — карта

Российские оккупанты атакуют Бахмут, Авдеевку и Марьинку, Вооруженные Силы Украины отбили более 114 атак за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что россияне атакуют в направлении Лимана, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, обороняясь на других участках. На линии Купянск-Лиман захватчики пытаются сломать оборону ВСУ — отбиты атаки в районах Кременной, Дибровы, Белогоровки и Веселого.

В районе Бахмута оккупанты теряют значительное количество пехоты, техники и вооружений, отбиты атаки в районе самого города, Орехово-Васильевки, Григоровки, Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Майорска.

Также армия РФ безуспешно атаковала в районах Новобахмутовки, Новокалинового, Красногоровки, Степового, Бердичей, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайского, Марьинки и Победы, только в районе Марьинки было осуществлено почти 20 неудачных штурмов.

Украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения противника, ракетные войска и артиллерия поразили склад боеприпасов, два зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и другой важный объект.

Смотрите видео: ВСУ чем-то тяжелым ударили ночью по расположению оккупантов под Бахмутом

Дмитро Гриниченко

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