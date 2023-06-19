Бійці 47 окремої механізованої бригади "Магура", яка задіяна у наступі на півдні, показали знищення техніки росіян. Відповідне відео опублікувала пресслужба з'єднання.
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На записі можна побачити знищення двох танків ворога FPV-дронами.
Також українські воїни вразили артилерією бойову машину піхоти та автомобіль УАЗ, який загарбники використовували у військових цілях.
Точний напрямок фронту не називається, проте головний сержант бригади Валерій Маркус заявляв, що 47 ОМБр воює у Запорізькій області.
- 15 червня в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.
- Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.
- 19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.
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