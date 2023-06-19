Бійці 47 окремої механізованої бригади "Магура", яка задіяна у наступі на півдні, показали знищення техніки росіян. Відповідне відео опублікувала пресслужба з'єднання.

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На записі можна побачити знищення двох танків ворога FPV-дронами.

Також українські воїни вразили артилерією бойову машину піхоти та автомобіль УАЗ, який загарбники використовували у військових цілях.

Точний напрямок фронту не називається, проте головний сержант бригади Валерій Маркус заявляв, що 47 ОМБр воює у Запорізькій області.

15 червня в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.

Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.

19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.

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