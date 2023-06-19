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Наступление ВСУ на юге. 47 бригада "Магура" уничтожила два танка, БМП и УАЗ россиян: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 10:21
Уничтожение техники россиян
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Бойцы 47 отдельной механизированной бригады "Магура", которая задействована в наступлении на юге, показали уничтожение техники россиян. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения. 

На записи можно увидеть уничтожение двух танков врага FPV-дронами.

Также украинские воины поразили артиллерией боевую машину пехоты и автомобиль УАЗ, который захватчики использовали в военных целях.

Точное направление фронта не указывается, однако главный сержант бригады Валерий Маркус заявлял, что 47 ОМБр воюет в Запорожской области. 

  • 15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.
  • Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ на двух направлениях контрнаступления.
  • 19 июня Минобороны сообщило, что ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск, за неделю освобождено восемь населенных пунктов на Таврическом направлении: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки. 

Смотрите также: Бойцы ВСУ освободили Пятихатки Запорожской области – видео

Дмитрий Гриниченко
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