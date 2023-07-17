На Бахмутском направлении бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады во взаимодействии с тактической группой "Адам" отработали с помощью ракетной системы M142 HIMARS по российской тяжелой минометной системе 2С4 "Тюльпан".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Подписывая ролик, военные объяснили, что "Тюльпан" калибра 240 мм предназначен для поражения наиболее укрепленных фортификаций, укрытий, командных пунктов и других артсредств.

"Теперь один из образцов обезврежен безвозвратно", – добавили они.

Разведывательный дрон Сил обороны передал, как 240-мм самоходный миномет особой мощности "прячется" в посадке, а потом его "прибил" реактивный снаряд GMLRS из HIMARS.

В конце ролика – мощный взрыв, возгорание "Тюльпана", густой черный дым и выжженный участок, на котором стоял вражеский миномет.

По словам журналиста LIGA.net Владислава "Поляка" Сердюка, воюющего на этом направлении фронта в составе 3 ОШБр, уничтоженный уже тяжелый миномет "успел дел натворить: видел воронку от него – там что астероид упал. И "Пионы" по нам работали тоже".

Смотрите также: Выстрел – поражение: HIMARS уничтожает российские "Гвоздику", "Град" и "Гиацинт"

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.