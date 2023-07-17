На Бахмутському напрямку бійці 3-ї окремої штурмової бригади у взаємодії з тактичною групою "Адам" відпрацювали за допомогою ракетної системи M142 HIMARS по російській важкій мінометній системі 2С4 "Тюльпан".
Підписуючи ролик, військові пояснили, що "Тюльпан" призначений для ураження найбільш укріплених фортифікацій, укриттів, командних пунктів та інших артзасобів.
"Тепер один зі зразків знешкоджено безповоротно", – додали вони.
Розвідувальний дрон Сил оборони передав, як 240-мм самохідний міномет особливої потужності "ховається" у посадці, а потім його "прибив" реактивний снаряд GMLRS з HIMARS.
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В кінці ролика — потужний вибух, загоряння "Тюльпана", густий чорний дим та випалена ділянка, на якій стояв ворожий міномет.
За словами журналіста LIGA.net Владислава "Поляка" Сердюка, який воює на цьому напрямку фронту у складі 3 ОШБр, знищений уже важкий міномет "встиг справ накоїти: бачив вирву від нього – там що астероїд упав. І "Піони" по нас працювали теж".
- 16 червня 2023 року з'явилося відео, як стверджується, зі знищенням ударом HIMARS близько ста окупантів під Кремінною.
- Наприкінці червня в СБУ поділилися відео зі знищенням 21 одиниці техніки ворога за тиждень.
- На початку липня бійці 47 окремої артилерійської бригади ЗСУ успішно застосували ракетну систему M42 HIMARS проти реактивної системи залпового вогню російських окупантів "Торнадо".
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