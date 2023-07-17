На Бахмутському напрямку бійці 3-ї окремої штурмової бригади у взаємодії з тактичною групою "Адам" відпрацювали за допомогою ракетної системи M142 HIMARS по російській важкій мінометній системі 2С4 "Тюльпан".

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Підписуючи ролик, військові пояснили, що "Тюльпан" призначений для ураження найбільш укріплених фортифікацій, укриттів, командних пунктів та інших артзасобів.

"Тепер один зі зразків знешкоджено безповоротно", – додали вони.

Розвідувальний дрон Сил оборони передав, як 240-мм самохідний міномет особливої потужності "ховається" у посадці, а потім його "прибив" реактивний снаряд GMLRS з HIMARS.

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В кінці ролика — потужний вибух, загоряння "Тюльпана", густий чорний дим та випалена ділянка, на якій стояв ворожий міномет.

За словами журналіста LIGA.net Владислава "Поляка" Сердюка, який воює на цьому напрямку фронту у складі 3 ОШБр, знищений уже важкий міномет "встиг справ накоїти: бачив вирву від нього – там що астероїд упав. І "Піони" по нас працювали теж".

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