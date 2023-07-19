Мінус "Ташкент": роспропаганда підтвердила ліквідацію відомого терориста

ЗСУ ліквідували терориста Дениса Іванова, відомого за позивним "Ташкент". Інформацію про це розповсюджують російські пропагандистські медіа.

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"Ташкент" загинув, як повідомляється, після атаки ударного дрона на його автомобіль.

Іванов, якого кремлівська пропаганда називала "легендарним комбригом", командував 123-ю бригадою Міноборони РФ. Ця бригада була сформована на базі російського терористичного збройного угруповання, яке діяло з 2014 року в тимчасово окупованій Луганській області.

За злочини проти України Іванов був представлений до звання "Героя Росії", але за життя його так і не отримав.

У вересні 2022 року повідомлялося, що ЗСУ ліквідували начальника ракетних військ та артилерії 35 ЗА ЗС РФ Бориса Тотікова.

11 липня 2023 року в тимчасово окупованому Бердянську було ліквідовано заступника командувача Південного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенанта Олега Цокова.

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