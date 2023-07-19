RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Мінус "Ташкент": роспропаганда підтвердила ліквідацію відомого терориста

Этот материал также доступен на русском
19.07.2023, 11:29
Мінус
Денис Іванов (Фото - скриншот)

ЗСУ ліквідували терориста Дениса Іванова, відомого за позивним "Ташкент". Інформацію про це розповсюджують російські пропагандистські медіа.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Ташкент" загинув, як повідомляється, після атаки ударного дрона на його автомобіль.

Іванов, якого кремлівська пропаганда називала "легендарним комбригом", командував 123-ю бригадою Міноборони РФ. Ця бригада була сформована на базі російського терористичного збройного угруповання, яке діяло з 2014 року в тимчасово окупованій Луганській області.

За злочини проти України Іванов був представлений до звання "Героя Росії", але за життя його так і не отримав.

  • У вересні 2022 року повідомлялося, що ЗСУ ліквідували начальника ракетних військ та артилерії 35 ЗА ЗС РФ Бориса Тотікова.
  • 11 липня 2023 року в тимчасово окупованому Бердянську було ліквідовано заступника командувача Південного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенанта Олега Цокова.
Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
терористлуганська областьліквідація
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 