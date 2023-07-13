"Вивозили тіла окупантів". ЗСУ підтвердили ліквідацію найвищого військового РФ на війні

Речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов в ефірі телемарафону підтвердив, що в ніч проти 11 липня у готелі "Дюна" у тимчасово окупованому Бердянську був ліквідований заступник командувача Південного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенант Олег Цоков.

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Російські військові пропагандисти стверджують, що Цоков був ліквідований внаслідок ракетного влучання по запасному командному пункту 58 армії ЗС РФ біля Бердянська. Місцеві проукраїнські Telegram-канали писали, що удар прийшовся по готелю "Дюна". Як стверджували бердянські ЗМІ, саме там російські загарбники "маскували ЗКП".

Ковальов заявив, що удар дійсно прийшовся по готелю "Дюна", де жило військове керівництво російських окупантів. Будівлю "фактично зрівняли із землею", каже речник Генштабу.

"У тимчасово окупованому Бердянську внаслідок влучання по готелю "Дюна" протягом ночі зафіксовано активне вивезення вантажівками тіл російських військовослужбовців до місцевого моргу", – розповів він.

У гугл-мапах готель відображається як "тимчасово зачинений".

ДОВІДКА. Цоков є найвисокопоставленішим російським військовим за весь час війни РФ проти України. Брав участь у двох чеченських війнах, бував на війні проти Сирії та був причетний до окупації Криму. У 2022 році його зробили командиром 144 гвардійської мотострілецької бригади, що дислокується у Смоленську і веде загарбницьку війну проти України. У серпні 2014 року Цоков очолив 810 окрему бригаду морської піхоти Чорноморського флоту, що базується в тимчасово окупованому Росією Севастополі. Він також є у санкційних списках Євросоюзу, Великої Британії та Нової Зеландії як причетний до ракетних ударів по українських містах.

У вересні 2022 року повідомлялося, що ЗСУ ліквідували начальника ракетних військ та артилерії 35 ОА ЗС РФ Бориса Тотікова.

30 червня 2023 року російське опозиційне ЗМІ Медиазона з'ясувало, що під час озброєного "заколоту" терористів Групи Вагнера на чолі з їхнім ватажком Євгенієм Пригожиним було ліквідовано двох російських офіцерів, які були у складі екіпажу на збитих Іл-22 та Ка-52 ЗС РФ.

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