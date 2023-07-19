Появилось видео с ликвидацией боевика Дениса Иванова, известного под позывным "Ташкент". В русской армии он командовал целой бригадой. Соответствующее видео распространила 10-я отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс".

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"Кто убил "Ташкента"?" – подписана запись.

На видео сначала идет кадры с российской пропагандой и украинские СМИ, которые комментируют смерть главаря боевиков.

После этого показывают видео из дрона, подлетающего к автомобилю.

На подлете к транспортному средству запись прекращается.

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