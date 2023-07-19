Появилось видео с ликвидацией боевика Дениса Иванова, известного под позывным "Ташкент". В русской армии он командовал целой бригадой. Соответствующее видео распространила 10-я отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс".
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"Кто убил "Ташкента"?" – подписана запись.
На видео сначала идет кадры с российской пропагандой и украинские СМИ, которые комментируют смерть главаря боевиков.
После этого показывают видео из дрона, подлетающего к автомобилю.
На подлете к транспортному средству запись прекращается.
- Сегодня утром российская пропаганда сообщила о ликвидации террориста Иванова, известного по позывному "Ташкенту". Он командовал 123-й бригадой Минобороны РФ, сформированной на базе вооруженной группировки, действовавшей с 2014 года во временно оккупированной Луганской области.
- 11 июля во временно оккупированном Бердянске был ликвидирован генерал-лейтенант Олег Цоков, самый высокопоставленный российский военный за все время войны РФ против Украины.
- 17 июля стало известно о ликвидации под оккупированным Токмаком российского подполковника, принимавшего участие в захвате Крыма в 2014 году.
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