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Как ликвидировали российского комбрига Ташкента – видео от ВСУ видео

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2023, 18:20
Видео: 10 отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс"
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Появилось видео с ликвидацией боевика Дениса Иванова, известного под позывным "Ташкент". В русской армии он командовал целой бригадой. Соответствующее видео распространила 10-я отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс".

"Кто убил "Ташкента"?" – подписана запись.

На видео сначала идет кадры с российской пропагандой и украинские СМИ, которые комментируют смерть главаря боевиков.

После этого показывают видео из дрона, подлетающего к автомобилю.

На подлете к транспортному средству  запись прекращается.

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Артём Джерипа
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войнадронликвидацияташкентэдельвейс
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