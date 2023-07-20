З'явилося відео з ліквідацією російського пропагандиста Михайла Лучина, ймовірно, з використанням касетних боєприпасів. Відео поширили Telegram-канали, журналіст Юрій Бутусов підтвердив цю інформацію.

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Лучин вів у Telegram пропагандистський канал "Миша на Донбассе", де було близько 23 000 підписників і де він поширював дезінформацію про ЗСУ.

Його ліквідувала 79 окрема десантно-штурмова бригада під Красногорівкою, повідомляють російські пропагандисти та українські джерела.

Відео знято з дрона, на ньому видно групу росіян, що йде полем.

Згодом по них "прилітає" снаряд, вцілілі окупанти намагаються тікати.

Вогонь по загарбниках триває, видно, як десятки зарядів "всівають" територію.

Військовий експерт Ігаль Левін пише, що перші прильоти на відео – фугасні снаряди, а завершальні – касетні боєприпаси.

Сьогодні видання Washinghton Post заявило, що ЗСУ почали застосовувати касетні боєприпаси проти окупантів.

ДОВІДКА. Касетні (кластерні) боєприпаси призначені для знищення бронетехніки та піхоти на відкритому просторі. Касетний снаряд розпадається на десятки дрібніших зарядів, які у разі неспрацьовування можуть залишатися на полі бою навіть роками. Застосування касетних боєприпасів обмежено Конвенцією з касетних боєприпасів від 2008 року, але Україна, Китай, США, Індія, Пакистан, РФ, Ізраїль, Південна Корея та деякі інші країни її не підтримали. США хочуть замінити DPICM альтернативними боєприпасами за програмою AWP від Lockheed Martin і Alliant Techsystems, які мають порівнянну або більшу ефективність, не залишаючи боєприпасів, що не розірвалися.

Раніше Лучин "прославився" через те, що хакери підмінили йому замовлення дронів для російських окупантів на фалоімітатори.

11 липня 2023 року в тимчасово окупованому Бердянську було ліквідовано генерал-лейтенанта Олега Цокова, найвисокопоставленішого російського військового за весь час війни РФ проти України.

17 липня стало відомо про ліквідацію під окупованим Токмаком російського підполковника, який брав участь у захопленні Криму у 2014 році.

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