Генштаб: Силы обороны отбились на шести направлениях и наступают на двух – карта

За минувшие сутки Силы обороны отбили атаки российских оккупантов на шести направлениях восточного фронта и наступали на двух направлениях на юго-востоке. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке 22 июля.

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Как отмечается, оккупанты сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений.

На Купянском направлении украинские войска стойко держат оборону.

На Лиманском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районах Надежды, Макеевки, Невского Луганской области и Серебрянского леса и Дибровы Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем артиллерии оккупантов, воины Сил обороны успешно отразили вражеские атаки в районе Григоровки.

На Авдеевском направлении украинские войска успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Маринки.

На Шахтерском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районах Новомихайловки и Благодатного Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск.

Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три – по зенитно-ракетным комплексам врага.

Ракетные войска и артиллерия поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, пять артиллерийских средств на огневых позициях и станцию РЭБ врага.

По словам спикера ВСУ Череватого, Силы обороны под Бахмутом наступают постепенно, но неустанно, используя тактическое новаторство.

За прошедшие сутки на Лимано-Купянском направлении российские оккупанты обстреляли позиции ВСУ рекордное количество раз – 908.

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