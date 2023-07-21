ВСУ: Наступление под Бахмутом медленное, но непрестанное, с тактическим новаторством
Вооруженные Силы Украины под Бахмутом наступают постепенно, но непрестанно, используя тактическое новаторство. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.
На Бахмутском направлении украинские войска ведут постепенное наступление, учитывая, что не имеют преимущества в силах и средствах.
"Поэтому максимально используем маневры, охват. Используем разнообразные, так скажем, тактические новаторства для того, чтобы продвигаться равномерно, уверенно, но с минимальными потерями нашего личного состава", – сообщил представитель ВСУ.
Он отметил, что этот процесс – размеренный, устойчивый, но непрестанный.
"Поэтому ежесуточно мы освобождаем сотни метров, еженедельно – километры нашей земли, дойдет время – это будут и десятки километров", – сказал Череватый.
- 19 июля ВСУ выбили российских оккупантов с позиций вблизи Орехово-Василевки в районе Бахмута.
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