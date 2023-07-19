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Бахмут. ВСУ выбили россиян с позиций вблизи Орехово-Василевки при наступлении — Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2023, 09:27
Бахмут. ВСУ выбили россиян с позиций вблизи Орехово-Василевки при наступлении — Генштаб - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины выбили российских оккупантов с позиций вблизи Орехово-Василевки в районе Бахмута. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

По его словам, около Бахмута Силы обороны ведут наступление на северном и южном флангах. 

Он отметил, что противник был вынужден отступить с позиций северо-восточнее Орехово-Василевки. 

Ковалев подчеркнул, что украинские подразделения имеют частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах. 

Россияне оказывают мощное сопротивление, применяют резервы и несут большие потери. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Читайте также: Сырский: Быстрые результаты в наступлении почти невозможны. Вернуть Бахмут — дело чести 

Дмитрий Гриниченко
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