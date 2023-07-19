Бахмут. ВСУ выбили россиян с позиций вблизи Орехово-Василевки при наступлении — Генштаб
19.07.2023, 09:27
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Вооруженные Силы Украины выбили российских оккупантов с позиций вблизи Орехово-Василевки в районе Бахмута. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.
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По его словам, около Бахмута Силы обороны ведут наступление на северном и южном флангах.
Он отметил, что противник был вынужден отступить с позиций северо-восточнее Орехово-Василевки.
Ковалев подчеркнул, что украинские подразделения имеют частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах.
Россияне оказывают мощное сопротивление, применяют резервы и несут большие потери.
- 17 июля 2023 года Генштаб ВСУ сообщал, что россияне пытались вернуть утраченное положение в северной части под Старомайорским.
- Сырский заявил, что россияне перешли в наступление на Купянском направлении.
- На Лимано-Купянском направлении армия РФ сосредоточила очень мощную группировку – более 100 000 личного состава, свыше 900 танков, более 555 артсистем, 370 реактивных систем залпового огня.
- Россияне начали наступать на Купянском направлении 15 июля. У них две задачи – Минобороны.
- Утром 18 июля Генштаб сообщил, что ВСУ имеют успех на юге – в направлении Пологов и Бердянска.
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