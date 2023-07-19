Бахмут. ВСУ выбили россиян с позиций вблизи Орехово-Василевки при наступлении — Генштаб

Вооруженные Силы Украины выбили российских оккупантов с позиций вблизи Орехово-Василевки в районе Бахмута. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

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По его словам, около Бахмута Силы обороны ведут наступление на северном и южном флангах.

Он отметил, что противник был вынужден отступить с позиций северо-восточнее Орехово-Василевки.

Ковалев подчеркнул, что украинские подразделения имеют частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах.

Россияне оказывают мощное сопротивление, применяют резервы и несут большие потери.

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