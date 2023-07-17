Генштаб: Россияне пытались вернуть утраченное под Бахмутом и Старомайорским – карта боев

Силы обороны продолжили успешно отражать российское наступление на востоке и проводить свои наступательные действия на юге. Оккупанты сосредоточивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там в течение суток произошло 28 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

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На Купянском направлении украинские защитники продолжают стойко удерживать оборону. За прошедшие сутки россияне без успеха вели наступательные действия южнее Масютовки Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты наступали восточнее Веселого Донецкой области, успеха не имели.

На Бахмутском направлении украинские защитники успешно отразили все атаки россиян в районах Орехово-Васильевки, Григоровки и Ивановского. Также оккупанты попытались восстановить утраченное положение северо-западнее Курдюмовки, однако не имели успеха.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских захватчиков в районе Марьинки.

На Шахтерском направлении россияне неудачно попытались восстановить утраченное положение в северной части Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск.

На Мелитопольском и Бердянском направлениях Силы обороны продолжают вести наступательную операцию, закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

За сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один из которых – по зенитно-ракетному комплексу противника

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы россиян, 20 вражеских артиллерийских средств на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны и две станции РЭБ оккупантов.

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