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Генштаб: Россияне пытались вернуть утраченное под Бахмутом и Старомайорским – карта боев

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2023, 07:02
Генштаб: Россияне пытались вернуть утраченное под Бахмутом и Старомайорским – карта боев - Фото
Фото: Генеральный штаб ВСУ
Силы обороны продолжили успешно отражать российское наступление на востоке и проводить свои наступательные действия на юге. Оккупанты сосредоточивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там в течение суток произошло 28 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
На Купянском направлении украинские защитники продолжают стойко удерживать оборону. За прошедшие сутки россияне без успеха вели наступательные действия южнее Масютовки Харьковской области.
Купянское направление (карта: deepstate)
На Лиманском направлении оккупанты наступали восточнее Веселого Донецкой области, успеха не имели.
На Бахмутском направлении украинские защитники успешно отразили все атаки россиян в районах Орехово-Васильевки, Григоровки и Ивановского. Также оккупанты попытались восстановить утраченное положение северо-западнее Курдюмовки, однако не имели успеха.
Бахмутское направление (карта: deepstate)
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских захватчиков в районе Марьинки.
Марьинское направление (карта: deepstate)
На Шахтерском направлении россияне неудачно попытались восстановить утраченное положение в северной части Старомайорского Донецкой области.
Шахтерское направление (карта: deepstate)
На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск.
На Мелитопольском и Бердянском направлениях Силы обороны продолжают вести наступательную операцию, закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Мелитопольское и Бердянское направления (карта: deepstate)
За сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один из которых – по зенитно-ракетному комплексу противника
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы россиян, 20 вражеских артиллерийских средств на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны и две станции РЭБ оккупантов.

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Артём Джерипа
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