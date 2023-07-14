Генштаб: У ВСУ есть успех под Бахмутом, закрепляются рядом с Андреевкой – карта
14.07.2023, 08:50
Фото: Генштаб ВСУ
Силы обороны преуспевают на Бахмутском направлении и продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.
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"На направлении Белая Гора – Андреевка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", – сообщил Ковалев.
Также украинские защитники продолжают сдерживать российское наступление на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Там захватчики активно применяют свои резервы, продолжаются тяжелые бои, отметил Ковалев.
- 13 июля представитель Восточной группировки войск сообщил, что ВСУ делают все возможное, чтобы взять под контроль господствующие высоты в районе Бахмута.
- 14 июля Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны успешно отразили вражеские атаки на востоке, в частности, под Бахмутом, и продолжили наступательную операцию на юге.
- За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 550 российских оккупантов, уничтожили 24 артиллерийские системы и два средства ПВО.
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