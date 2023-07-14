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Генштаб: У ВСУ есть успех под Бахмутом, закрепляются рядом с Андреевкой – карта

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 08:50
Генштаб: У ВСУ есть успех под Бахмутом, закрепляются рядом с Андреевкой – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны преуспевают на Бахмутском направлении и продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

"На направлении Белая Гора – Андреевка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", – сообщил Ковалев.

Андріївка на мапі deepstate

Также украинские защитники продолжают сдерживать российское наступление на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Там захватчики активно применяют свои резервы, продолжаются тяжелые бои, отметил Ковалев.

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Артём Джерипа
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