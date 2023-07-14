ВСУ ликвидировали 550 оккупантов, уничтожили 24 артсистемы и два средства ПВО россиян

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 550 российских оккупантов, уничтожили 24 артиллерийские системы, 14 единиц техники и два средства ПВО. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Общие боевые потери россиян на 14 июля 2023 года ориентировочно составили:



‒ личного состава – около 236 590 (+550) человек ликвидировано;

‒ танков ‒ 4097 (+5);

‒ боевых бронированных машин ‒ 8008 (+9);

‒ артиллерийских систем – 4449 (+24);

‒ РСЗО – 680 (+2);

‒ средств ПВО ‒ 423 (+2) ;

‒ самолетов – 315 (+0) ;

‒ вертолетов – 310 (+0) ;

‒ БпЛА оперативно-тактического уровня – 3783 (+31) ;

‒ крылатых ракет ‒ 1273 (+2) ;

‒ кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ;

‒ автомобильной техники и автоцистерн – 7019 (+24) ;

‒ специальной техники ‒ 662 (+10).

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