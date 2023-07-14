ВСУ ликвидировали 550 оккупантов, уничтожили 24 артсистемы и два средства ПВО россиян
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 550 российских оккупантов, уничтожили 24 артиллерийские системы, 14 единиц техники и два средства ПВО. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери россиян на 14 июля 2023 года ориентировочно составили:
‒ личного состава – около 236 590 (+550) человек ликвидировано;
‒ танков ‒ 4097 (+5);
‒ боевых бронированных машин ‒ 8008 (+9);
‒ артиллерийских систем – 4449 (+24);
‒ РСЗО – 680 (+2);
‒ средств ПВО ‒ 423 (+2) ;
‒ самолетов – 315 (+0) ;
‒ вертолетов – 310 (+0) ;
‒ БпЛА оперативно-тактического уровня – 3783 (+31) ;
‒ крылатых ракет ‒ 1273 (+2) ;
‒ кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ;
‒ автомобильной техники и автоцистерн – 7019 (+24) ;
‒ специальной техники ‒ 662 (+10).
- 14 июля Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны успешно отразили вражеские атаки на востоке и продолжили наступательную операцию на юге.
- Главком ВСУ Залужный и президент Зеленский неоднократно сообщали, что контрнаступление развивается по плану, инициатива в руках Украины.
- ВСУ продолжают наступательную операцию на Бердянск и Мелитополь, за прошедшую неделю было освобождено 10 кв. км к югу.
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