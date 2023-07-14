ЗСУ ліквідували 550 окупантів, знищили 24 артсистеми та два засоби ППО росіян

Впродовж минулої доби Сили оборони ліквідували 550 російських окупантів, знищили 24 артилерійські системи, 14 одиниць техніки та два засоби ППО. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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Загальні бойові втрати росіян на 14 липня 2023 року орієнтовно склали:



‒ особового складу ‒ близько 236 590 (+550) осіб ліквідовано;

‒ танків ‒ 4097 (+5);

‒ бойових броньованих машин ‒ 8008 (+9);

‒ артилерійських систем – 4449 (+24);

‒ РСЗВ – 680 (+2),

‒ засобів ППО ‒ 423 (+2);

‒ літаків – 315 (+0);

‒ гелікоптерів – 310 (+0);

‒ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3783 (+31);

‒ крилатих ракет ‒ 1273 (+2);

‒ кораблів/катерів ‒ 18 (+0);

‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 7019 (+24);

‒ спеціальної техніки ‒ 662 (+10).

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