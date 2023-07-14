ЗСУ ліквідували 550 окупантів, знищили 24 артсистеми та два засоби ППО росіян
Впродовж минулої доби Сили оборони ліквідували 550 російських окупантів, знищили 24 артилерійські системи, 14 одиниць техніки та два засоби ППО. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян на 14 липня 2023 року орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько 236 590 (+550) осіб ліквідовано;
‒ танків ‒ 4097 (+5);
‒ бойових броньованих машин ‒ 8008 (+9);
‒ артилерійських систем – 4449 (+24);
‒ РСЗВ – 680 (+2),
‒ засобів ППО ‒ 423 (+2);
‒ літаків – 315 (+0);
‒ гелікоптерів – 310 (+0);
‒ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3783 (+31);
‒ крилатих ракет ‒ 1273 (+2);
‒ кораблів/катерів ‒ 18 (+0);
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 7019 (+24);
‒ спеціальної техніки ‒ 662 (+10).
- 14 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони успішно відбили ворожі атаки на сході та продовжили наступальну операцію на півдні.
- Головком ЗСУ Залужний та президент Зеленський неодноразово повідомляли, що контрнаступ розвивається за планом, ініціатива в руках України.
- ЗСУ продовжують наступальну операцію на Бердянськ та Мелітополь, за минулий тиждень було звільнено 10 кв. км на півдні.
Читайте також: Данілов про критику Воллеса: Не його справжня позиція, сказав, коли був емоційний
Коментарі