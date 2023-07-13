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ВСУ о наступлении под Бахмутом: Пытаемся взять высоты, боевики Кадырова ничего не показали

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 11:38
ВСУ о наступлении под Бахмутом: Пытаемся взять высоты, боевики Кадырова ничего не показали - Фото
Сергей Череватый (Фото: скриншот с видео)

Вооруженные Силы Украины делают все возможное, чтобы взять под контроль господствующие высоты в районе Бахмута. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

По его словам, украинские воины имеют частичный успех на южном фланге в районе Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах. 

"Инициатива в руках Сил обороны, продолжается ежедневная боевая работа, шаг за шагом, максимально сохраняя личный состав. Делаем все, чтобы взять высоты. Противник оказывает ожесточенное сопротивление", — сказал Череватый.

За сутки в районе Бахмута было 538 обстрелов, два авианалета, пять боевых столкновений. Россияне потеряли 71 человека убитыми, 141 ранеными, четыре танка, боевую машину десанта, реактивную систему "Град", две пушки, две самоходных артиллерийские установки "Гиацинт-С", комплекс "Муром-М" и пять БПЛА. 

Он подтвердил, что в районе Клещеевки были замечены боевики гауляйтера временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия Рамзана Кадырова

"Никого не напугали, бои с ними показали, что как воины они не представляют никакой ценности. У них чисто полицейская функция. Если они снова будут втягиваться в бои с закаленными украинскими боевыми бригадами, их будет ждать судьба Вагнера, который был полностью разбит", — резюмировал спикер ВСУ. 

  • В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.
  • За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу, сообщили в Минобороны.
  • Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.
  • ВСУ продолжают наступать на Бердянск и Мелитополь, за неделю освобождено 10 кв. км к югу.

Читайте также: Минобороны: ВСУ заняли основные высоты вокруг Бахмута, город под огневым контролем

Дмитрий Гриниченко
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Рамзан КадыроввойнаДонбассбахмутСергей ЧереватыйахматКлещеевка
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