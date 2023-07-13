ЗСУ про наступ під Бахмутом: Намагаємося взяти висоти, бойовики Кадирова нічого не показали

Збройні Сили України роблять усе можливе, щоб узяти під контроль панівні висоти у районі Бахмута. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, українські воїни мають частковий успіх на південному фланзі у районі Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах.

"Ініціатива в руках Сил оборони, триває щоденна бойова робота, крок за кроком, максимально зберігаючи особовий склад. Робимо все, щоб взяти висоти. Противник чинить запеклий опір", — сказав Череватий.

За добу в районі Бахмута було 538 обстрілів, два авіанальоти, п'ять бойових зіткнень. Росіяни втратили 71 людину вбитими, 141 пораненими, чотири танки, бойову машину десанту, реактивну систему "Град", дві гармати, дві самохідні артилерійські установки "Гіацинт-С", комплекс "Муром-М" та п'ять БПЛА.

Він підтвердив, що в районі Кліщіївки було помічено бойовиків гауляйтера тимчасово окупованої Чеченської Республіки Ічкерія Рамзана Кадирова.

"Нікого не налякали, бої з ними показали, що як воїни вони не мають жодної цінності. У них чисто поліцейська функція. Якщо вони знову втягуватимуться в бої із загартованими українськими бойовими бригадами, на них чекатиме доля Вагнера, який був повністю розбитий", — резюмував речник ЗСУ.

У ЗСУ повідомили, що на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 із них зосереджені на Бахмутському напрямку.

За минулий тиждень Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на схід та 28,4 кв. км на південь, повідомили у Міноборони.

Ситуація під Бахмутом знову загострилася, позиції переходять з рук до рук – Міноборони.

ЗСУ продовжують наступати на Бердянськ та Мелітополь, за тиждень звільнено 10 кв. км на півдні.

Читайте також: Міноборони: ЗСУ зайняли основні висоти навколо Бахмута, місто під вогневим контролем

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.