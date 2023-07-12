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ВСУ уничтожили новейший российский танк Т-90М "Прорыв" под Бахмутом – два видео, карта видео

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2023, 20:55
Видео: War Zone
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Появилось видео с уничтожением российского танка Т-90М "Прорыв" на Бахмутском направлении. Видео распространил Telegram-канал War Zone, геолокацию установило OSINT-сообщество КіберБорошно.

Россия заявляла в 2020 году, что имеет около 100 танков такой модификации на вооружении.

Один танк "Прорыв" стоит $4 млн.

На видео танк двигается вдоль железнодорожных путей, во время чего по нему "прилетает".

Происходит взрыв, из задней части танка идет дым, но он продолжает двигаться к железнодорожному переезду.

Там он останавливается, а оккупанты вылезают из танка и бегут от него.

OSINT-исследователи установили, что это произошло в северных окрестностях Курдюмовки на Бахмутском направлении.

Місце знищення танку (мапа: deepstate)

Также появилось видео с "добиванием" этого танка с помощью сброса гранаты с украинского дрона.

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Артём Джерипа
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войнатанкбахмутт-90мкурдюмовка
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