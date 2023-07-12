Появилось видео с уничтожением российского танка Т-90М "Прорыв" на Бахмутском направлении. Видео распространил Telegram-канал War Zone, геолокацию установило OSINT-сообщество КіберБорошно.

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Россия заявляла в 2020 году, что имеет около 100 танков такой модификации на вооружении.

Один танк "Прорыв" стоит $4 млн.

На видео танк двигается вдоль железнодорожных путей, во время чего по нему "прилетает".

Происходит взрыв, из задней части танка идет дым, но он продолжает двигаться к железнодорожному переезду.

Там он останавливается, а оккупанты вылезают из танка и бегут от него.

OSINT-исследователи установили, что это произошло в северных окрестностях Курдюмовки на Бахмутском направлении.

Также появилось видео с "добиванием" этого танка с помощью сброса гранаты с украинского дрона.

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