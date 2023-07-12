Появилось видео с уничтожением российского танка Т-90М "Прорыв" на Бахмутском направлении. Видео распространил Telegram-канал War Zone, геолокацию установило OSINT-сообщество КіберБорошно.
Россия заявляла в 2020 году, что имеет около 100 танков такой модификации на вооружении.
Один танк "Прорыв" стоит $4 млн.
На видео танк двигается вдоль железнодорожных путей, во время чего по нему "прилетает".
Происходит взрыв, из задней части танка идет дым, но он продолжает двигаться к железнодорожному переезду.
Там он останавливается, а оккупанты вылезают из танка и бегут от него.
OSINT-исследователи установили, что это произошло в северных окрестностях Курдюмовки на Бахмутском направлении.
Также появилось видео с "добиванием" этого танка с помощью сброса гранаты с украинского дрона.
- В конце июня Госпогранслужба опубликовала видео с уничтожением российского танка в Донецкой области.
- 7 июля появилось видео с Бахмутского направления, на котором бойцы 3 ОШБр уничтожают российский танк Т-80 противоракетными комплексами NLAW и Javelin.
- Группа ударных беспилотных комплексов Flying Skull выложила видеозаписи с FPV-дронов, на которых поражено несколько российских танков на одном из направлений фронта.
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