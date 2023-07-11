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Атака на Киев: ночью боец ВСУ сбил "шахед" пуском из Stinger – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2023, 16:25
Видео: 60 отдельная механизированная Ингулецкая бригада
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Ночью 11 июля во время российской атаки в Киевской области военнослужащий ВСУ сбил из ПЗРК "Stinger" российский дрон иранского производства Shahed-136 (россияне маркируют его как "Герань-2"). Соответствующее видео было распространено в 60 отдельной механизированной Ингулецкой бригаде.

Дрон с одного выстрела сбил военнослужащий бригады Александр Лавроненко.

Для этого он использовал переносной зенитно-ракетный комплекс класса "земля – воздух" "Stinger" американского производства.

На видео показаны моменты выпуска ракеты и уничтожения российского дрона.

После попадания произошел взрыв, обломки дрона полетели на землю.

Смотрите также: До Брянской области долетела ракета – вероятно, С-200: видео падения

Артём Джерипа
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войнапзркstingerдрон-камикадзеГерань-2шахед
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