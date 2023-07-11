Ночью 11 июля во время российской атаки в Киевской области военнослужащий ВСУ сбил из ПЗРК "Stinger" российский дрон иранского производства Shahed-136 (россияне маркируют его как "Герань-2"). Соответствующее видео было распространено в 60 отдельной механизированной Ингулецкой бригаде.

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Дрон с одного выстрела сбил военнослужащий бригады Александр Лавроненко.

Для этого он использовал переносной зенитно-ракетный комплекс класса "земля – воздух" "Stinger" американского производства.

На видео показаны моменты выпуска ракеты и уничтожения российского дрона.

После попадания произошел взрыв, обломки дрона полетели на землю.

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