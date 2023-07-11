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Сырский: У Берховки россияне катаются по полю между разрывов, пытались атаковать – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2023, 13:47
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На Берховском направлении украинские войска отбили контратаку российских оккупантов – враги так бежали, что даже катились по полю между разрывов. Соответствующее видео распространил командующий Сухопутными силами ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Сырский показал наступательные действия 225 отдельного штурмового батальона на Берховском направлении.

"Россияне подтянули резервы и предприняли попытку контратаки. Но наши воины профессионально разбили неприятеля и заняли позиции. Двигаемся вперед", – написал командующий.

На видео, снятом с дрона, зафиксировано, как около 20 россиян пошли в контратаку на посадку, занятую Силами обороны. 

Оккупанты получили жесткий отпор и отступили, некоторым из них пришлось буквально катиться по полю в попытках спастись от разрывов.

Читайте также: Сырский: ВСУ берут Бахмут под огневой контроль – видео с уничтожением российской ПТУР

Наталья Медведева
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