На Берховском направлении украинские войска отбили контратаку российских оккупантов – враги так бежали, что даже катились по полю между разрывов. Соответствующее видео распространил командующий Сухопутными силами ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
Сырский показал наступательные действия 225 отдельного штурмового батальона на Берховском направлении.
"Россияне подтянули резервы и предприняли попытку контратаки. Но наши воины профессионально разбили неприятеля и заняли позиции. Двигаемся вперед", – написал командующий.
На видео, снятом с дрона, зафиксировано, как около 20 россиян пошли в контратаку на посадку, занятую Силами обороны.
Оккупанты получили жесткий отпор и отступили, некоторым из них пришлось буквально катиться по полю в попытках спастись от разрывов.
- 7 июля появилось видео с уничтожением российского танка Т-80 под Бахмутом с помощью противотанковых комплексов NLAW и Javelin.
- 9 июля было опубликовано видео с работой украинского снайпера на Бахмутском направлении, который с расстояния 1200 метров прямым выстрелом ликвидировал российского оккупанта.
- Появилось видео, на котором бойцы 67 отдельной механизированной бригады "Волки Да Винчи" отработали трофейной огнеметной системой залпового огня "Солнцепек" по позициям российских захватчиков.
Читайте также: Сырский: ВСУ берут Бахмут под огневой контроль – видео с уничтожением российской ПТУР
Комментарии