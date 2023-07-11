На Берхівському напрямку українські війська відбили контратаку російських окупантів – вороги так тікали, що навіть котилися полем між розривами. Відповідне відео поширив командувач Сухопутних сил ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.
Сирський показав наступальні дії 225 окремого штурмового батальйону на Берхівському напрямку.
"Росіяни підтягнули резерви і здійснили спробу контратаки. Але наші воїни професійно розбили ворога та зайняли позиції. Рухаємося вперед", – написав командувач.
На відео, знятому з дрона, зафіксовано, як близько 20 росіян пішли у контратаку на посадку, зайняту Силами оборони.
Окупанти отримали жорстку відсіч та відступили, деяким із них довелося буквально котитися полем у спробах врятуватися від розривів.
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