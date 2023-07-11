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Сирський: Біля Берхівки росіяни катаються полем між розривами, намагалися атакувати – відео видео

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11.07.2023, 13:47
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На Берхівському напрямку українські війська відбили контратаку російських окупантів – вороги так тікали, що навіть котилися полем між розривами. Відповідне відео поширив командувач Сухопутних сил ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

Сирський показав наступальні дії 225 окремого штурмового батальйону на Берхівському напрямку.

"Росіяни підтягнули резерви і здійснили спробу контратаки. Але наші воїни професійно розбили ворога та зайняли позиції. Рухаємося вперед", – написав командувач.

На відео, знятому з дрона, зафіксовано, як близько 20 росіян пішли у контратаку на посадку, зайняту Силами оборони. 

Окупанти отримали жорстку відсіч та відступили, деяким із них довелося буквально котитися полем у спробах врятуватися від розривів.

Читайте також: Сирський: ЗСУ беруть Бахмут під вогневий контроль – відео зі знищенням російської ПТКР

Наталія Медведєва
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війнаолександр сирськийбахмутберхівка
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