Киев. РФ пыталась атаковать дронами-камикадзе Shahed-136 — ПВО сбила все цели на подлете

Российские оккупанты пытались атаковать Киев дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 11 июля. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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По словам начальника КГВА Сергея Попко, противник второй раз за месяц попытался атаковать столицу.

Предварительно, применялись ударные беспилотники Shahed.

Враг запускал БпЛА из Краснодарского края.

Все воздушные цели, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Информации о пострадавших или разрушениях нет.

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