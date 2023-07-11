Киев. РФ пыталась атаковать дронами-камикадзе Shahed-136 — ПВО сбила все цели на подлете
11.07.2023, 06:23
Работа ЗСУ Gepard (Фото: US Army)
Российские оккупанты пытались атаковать Киев дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 11 июля. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
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По словам начальника КГВА Сергея Попко, противник второй раз за месяц попытался атаковать столицу.
Предварительно, применялись ударные беспилотники Shahed.
Враг запускал БпЛА из Краснодарского края.
Все воздушные цели, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены силами противовоздушной обороны.
Информации о пострадавших или разрушениях нет.
- В час ночи 10 июля россияне нанесли ракетные удары по прифронтовому Краматорску, а затем по Николаеву.
- 4 июля оккупанты атаковали ракетами Первомайский Харьковской области. Спикер Воздушных сил сообщил, что россияне применили ракету из комплекса "Искандер-К".
- Атака на Николаев: ночью россияне ударили по инфраструктуре, вероятно, "Искандером" – ОВА.
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