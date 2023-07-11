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Киев. РФ пыталась атаковать дронами-камикадзе Shahed-136 — ПВО сбила все цели на подлете

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2023, 06:23
Киев. РФ пыталась атаковать дронами-камикадзе Shahed-136 — ПВО сбила все цели на подлете - Фото
Работа ЗСУ Gepard (Фото: US Army)

Российские оккупанты пытались атаковать Киев дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 11 июля. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

По словам начальника КГВА Сергея Попко, противник второй раз за месяц попытался атаковать столицу.

Предварительно, применялись ударные беспилотники Shahed.

Враг запускал БпЛА из Краснодарского края.

Все воздушные цели, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены силами противовоздушной обороны. 

Информации о пострадавших или разрушениях нет.

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Дмитрий Гриниченко
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