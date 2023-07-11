Київ. РФ намагалася атакувати дронами-камікадзе Shahed-136 — ППО збила всі цілі на підльоті

Російські окупанти намагалися атакувати Київ дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 11 липня. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

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За словами начальника КМВА Сергія Попка, противник вдруге за місяць спробував атакувати столицю.

Попередньо, застосовувалися ударні безпілотники Shahed.

Ворог запускав БпЛА із Краснодарського краю.

Усі повітряні цілі, що рухалися у напрямку Києва, були знищені силами протиповітряної оборони.

Інформації про постраждалих чи руйнування немає.

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