Київ. РФ намагалася атакувати дронами-камікадзе Shahed-136 — ППО збила всі цілі на підльоті
11.07.2023, 06:23
Робота ЗСУ Gepard (Фото: US Army)
Російські окупанти намагалися атакувати Київ дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 11 липня. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
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За словами начальника КМВА Сергія Попка, противник вдруге за місяць спробував атакувати столицю.
Попередньо, застосовувалися ударні безпілотники Shahed.
Ворог запускав БпЛА із Краснодарського краю.
Усі повітряні цілі, що рухалися у напрямку Києва, були знищені силами протиповітряної оборони.
Інформації про постраждалих чи руйнування немає.
- О першій годині ночі 10 липня росіяни завдали ракетних ударів по прифронтовому Краматорську, а потім по Миколаєву.
- 4 липня окупанти атакували ракетами Первомайський Харківської області. Речник Повітряних сил повідомив, що росіяни застосували ракету з комплексу "Іскандер-К".
- Атака на Миколаїв: уночі росіяни вдарили по інфраструктурі, ймовірно, "Іскандером" – ОВА.
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