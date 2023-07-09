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В Брянскую область долетела ракета – возможно, С-200: видео падения видео

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2023, 21:12
Комплекс С-200 (фото - Монобороны РФ)
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В социальных сетях появилось видео падения ракеты, как утверждают, в Брянской области России.

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сегодня сообщил, что ПВО РФ якобы сбили над территорией области две ракеты. По словам чиновника, одна из них упала в поселке Бытошь, который находится почти в 170 км от границы с Украиной, в результате "Никто не пострадал", но якобы была полностью разрушена "пилорама".

Неизвестно, имеет ли попавшая на видео ракета отношение к описанной ситуации.

В российских пропагандистских медиа предполагают, что на видео попала ракета комплекса С-200 советского производства и что ракеты этого комплекса якобы могут быть адаптированы для применения по наземным целям в качестве баллистических, что увеличивает дальность их полёта до 300 километров.

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Сергей Бережной
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