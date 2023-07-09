Около 12:20 в районе Керчи во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Пропагандистские ресурсы оккупантов пишут о работе ПВО по какой-то "крылатой ракете".
Российские пропагандистские ресурсы публикуют видео, на котором видны следы от пролета ракеты. Местные жители пишут, что слышали несколько звуков взрывов.
На другом ролике, так же опубликованном ресурсами страны-террористки, подробно видны следы от полета одной ракеты, а также вторая ракета, которая летит вслед за первой.
В какой-то момент автор видео переводит камеру с неба на землю, и становится видно, что съемка ведется на Керченском мосту и ракеты совсем рядом с ним.
Впоследствии СМИ оккупантов сообщили, что Керченский мост перекрыт в две стороны.
- 22 июня 2023 года были нанесены удары по двум мостам, соединяющим временно оккупированные Крым и Херсонскую область.
- В ОК "Юг" сообщили, что в результате этого будет взорвана логистика оккупантов.
- В Главном управлении разведки МО, комментируя удары по мостам, сказали – "продолжение следует".
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