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В Керчи взрывы. Оккупанты пишут о сбитии крылатой ракеты возле Крымского моста – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2023, 13:07
Видео: соцсети
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Около 12:20 в районе Керчи во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Пропагандистские ресурсы оккупантов пишут о работе ПВО по какой-то "крылатой ракете".

Российские пропагандистские ресурсы публикуют видео, на котором видны следы от пролета ракеты. Местные жители пишут, что слышали несколько звуков взрывов.

На другом ролике, так же опубликованном ресурсами страны-террористки, подробно видны следы от полета одной ракеты, а также вторая ракета, которая летит вслед за первой.

В какой-то момент автор видео переводит камеру с неба на землю, и становится видно, что съемка ведется на Керченском мосту и ракеты совсем рядом с ним.

Впоследствии СМИ оккупантов сообщили, что Керченский мост перекрыт в две стороны.

Смотрите также: Вечер в оккупированных Донецке и Макеевке прошел с мощными взрывами – видео "грибов"

Милана Головань
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войнаКрымракетамосткерч
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