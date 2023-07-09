Близько 12:20 у районі Керчі у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Пропагандистські ресурси окупантів пишуть про роботу ППО по якійсь "крилатій ракеті".

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Російські пропагандистські ресурси публікують відео, на якому видно сліди від прольоту ракети. Місцеві жителі пишуть про те, що чули декілька звуків вибухів.

На іншому ролику, так само опублікованому ресурсами країни-терористки, детально видно слід від польоту однієї ракети, а також та другу ракету, яка летить слідом за першою.

В якийсь момент автор відео переводить камеру з неба на землю, і стає видно, що зйомка ведеться на Керченському мосту, і ракети зовсім поруч із ним.

Згодом ЗМІ окупантів повідомили, що Керченський міст перекрито у дві сторони.

22 червня 2023 року було завдано ударів по двох мостах, що з'єднують тимчасово окуповані Крим та Херсонщину.

В ОК "Південь" повідомили, що внаслідок цього буде підірвано логістику окупантів.

У Головному управлінні розвідки МО, коментуючи удари по мостах, сказали - "далі буде".

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