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У Керчі вибухи. Окупанти пишуть про збиття крилатої ракети біля Кримського мосту – відео видео

Этот материал также доступен на русском
09.07.2023, 13:07
Відео: соцмережі
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Близько 12:20 у районі Керчі у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Пропагандистські ресурси окупантів пишуть про роботу ППО по якійсь "крилатій ракеті".

Російські пропагандистські ресурси публікують відео, на якому видно сліди від прольоту ракети. Місцеві жителі пишуть про те, що чули декілька звуків вибухів.

На іншому ролику, так само опублікованому ресурсами країни-терористки, детально видно слід від польоту однієї ракети, а також та другу ракету, яка летить слідом за першою.

В якийсь момент автор відео переводить камеру з неба на землю, і стає видно, що зйомка ведеться на Керченському мосту, і ракети зовсім поруч із ним.

Згодом ЗМІ окупантів повідомили, що Керченський міст перекрито у дві сторони.

  • 22 червня 2023 року було завдано ударів по двох мостах, що з'єднують тимчасово окуповані Крим та Херсонщину.
  • В ОК "Південь" повідомили, що внаслідок цього буде підірвано логістику окупантів.
  • У Головному управлінні розвідки МО, коментуючи удари по мостах, сказали - "далі буде".

Дивіться також: Вечір в окупованих Донецьку та Макіївці минув з потужними вибухами – відео "грибів"

Мілана Головань
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