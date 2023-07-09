У соціальних мережах з'явилося відео падіння ракети, як стверджують, у Брянській області Росії.

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Губернатор Брянської області Олександр Богомаз сьогодні повідомив, що ППО РФ нібито збили над територією області дві ракети. За словами чиновника, одна з них упала в селищі Битош, яке знаходиться майже за 170 км від кордону з Україною, в результаті "ніхто не постраждав", але нібито було повністю зруйновано "пилораму".

Невідомо, чи ракета, що потрапила на відео, має відношення до описаної ситуації.

У російських пропагандистських медіа припускають, що на відео потрапила ракета комплексу С-200 радянського виробництва і що ракети цього комплексу нібито можуть бути адаптовані для застосування по наземних цілях як балістичні, що збільшує дальність їхнього польоту до 300 кілометрів.

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